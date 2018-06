7-jarige tiener wilde mooie tanden en ontwikkelde gezonde snoep, nu is ze 13 jaar en miljonair Jolien Meremans

22 juni 2018

12u25

Bron: FOX 0 Bizar Alina Morse was amper zeven jaar toen ze op het idee kwam om snoep te maken die niet schadelijk was voor haar tanden. Van haar ouders kreeg ze voordien nauwelijks snoep omdat het goedje haar tanden te veel zou beschadigen. Zes jaar later, op dertienjarige leeftijd, maakt Alina ongeveer 2 miljoen dollar winst met haar eigen snoepbedrijf Zollipop.

"Waarom kunnen we geen gezonde lolly maken die goed is voor mijn tanden, zodat ik wel snoep mag eten?", vroeg de zevenjarige Alina in 2012 aan haar vader. Alina besloot die dag om een nieuwe snoepsoort uit te vinden die wel gezond is voor de tanden. Vandaag schrijft de dertienjarige Morse geschiedenis maken met haar bedrijf Zollipop.

Gezonde glimlach

Het gezin van Morse bespaarde ongeveer 7500 dollar om het bedrijf te kunnen financieren bij de opstart. Volgens Morse duurde het ongeveer twee jaar om de producten te ontwikkelen. Dat deed ze in samenwerking met haar tandarts en mondhygiënist. Het doel was om de perfecte snoepproducten te maken die niet alleen goed smaakten, maar die de consument ook gezonder lieten glimlachen.

Zollipops are now in #wholefoods stores throughout California, Arizona and Hawaii! #zollipops Een foto die is geplaatst door null (@zollipopstreats) op 12 sep 2014 om 00:50 CEST

De ingrediënten in de producten die Zollipop verkoopt, zijn onder meer xylitol en erythritol. Die elementen beschrijft Morse als volledig natuurlijke suikervrije zoetstoffen die de pH in de mond verhogen en het tandglazuur versterken.

Fruitsmaken

De eerste Zollipops werden in 2014 verkocht en momenteel verkoopt het bedrijf haar producten in grote warenhuizen, waaronder Walmart, Kroger, Whole Foods en Amazon. De prijzen op Amazon voor de producten van Zollipop variëren van ongeveer 6 tot 17 dollar. Morse heeft drie verschillende assortimenten ontwikkeld: Zollipops, Zolli Drops en Zaffi Taffy. Smaken zijn aardbei, ananas en sinaasappel.

Ondanks dat Morse nu al steenrijk is, wil ze toch nog naar de universiteit om daar meer kennis over het bedrijfsleven op te doen.

Meet The Kid Who Founded Million Dollar Company Zollipops @nowthisnews https://t.co/fLJJgfpMS2 pic.twitter.com/XJpJBQBkNb Zollipops®(@ Zollipops) link