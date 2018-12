69 of 49? Nederlander Emile Ratelband weet vandaag of hij twintig jaar ‘jonger’ wordt Victor Schildkamp

03 december 2018

06u58

Bron: AD.nl 0 Bizar Nederlands mediafiguur Emile Ratelband (69 jaar, nu nog) kan vandaag zomaar 20 jaar jonger worden. Als de rechter zijn eis inwilligt om zijn geboortedatum te veranderen in “wat meer past bij zijn fysieke en gevoelsleeftijd”. Nederland lacht om die gekke Emile, die ondertussen wereldwijd interviews geeft.

Waar was u de afgelopen dagen?

“Ik zat in Singapore, kerel. Ben ook in Australië geweest, allemaal interviews joh. Er is zoveel belangstelling, je wil het niet weten. Ik heb nu ook een wetenschapper die vanuit een holistische benadering met mij een boek wil schrijven. Die is dolblij met mij. Die zegt: wat u roept, zeggen wij al jaren. Nee, ik zeg niet wie en uit welk land. Dan gaan anderen hem bellen.”

Je kunt je naam veranderen, je geslacht, je leeftijd is het laatste taboe. Wij liften gewoon mee met transgenders. Emile Ratelband

Buiten Nederland neemt iedereen het nogal serieus.

“Ja, zelfs in Duitsland. En daar ben ik ook best bekend, hoor, als Der Tsjakka. Maar in Nederland kreeg ik eerste reactie van een journalist: moet je weer zo nodig op tv? Ik zei tegen hem: man, bereid je beter voor, dit is wat ik doe: ik ben een bewustzijnsverruimer. Ik ben hier al m’n leven lang mee bezig. Hoe lang is al dat sporten en fitness al populair? Ik sportte 35 jaar geleden al. Ik reinig mijn tandvlees omdat ik ooit een boek las dat je tandvlees rechtstreeks in verbinding staat met je hart. Kom op, denk eens aan je oma en je opa en hoe die in 40 jaar veranderen... Dat is toch tegenwoordig totaal anders. De opa's en oma's van nu zijn in 40 jaar hooguit 20 jaar ouder geworden...”

Wat denkt u dat de rechter beslist?

“Ik denk dat er een tussenvonnis komt. Dat-ie zegt: nou, bewijs dan maar dat je 49 bent. Dat kan ik. Je hebt testen waarmee je echte leeftijd wordt bepaald. En mijn botmassa is de afgelopen 20 jaar nagenoeg hetzelfde gebleven, terwijl die eigenlijk al een stuk minder zou moeten zijn.”

Wordt het geen rommeltje, als we leeftijdloos gaan leven?

“Dat zei de rechter ook: meneer Ratelband, we hebben leeftijden nodig om mensen te kunnen corrigeren. Bijvoorbeeld iemand extra test laten doen als hij 75 is, of-ie nog kan autorijden. Maar je hóeft verreweg de meeste mensen niet te corrigeren. Denk je niet dat iemand van 75 die bibberend achter het stuur zit, zichzelf niet laat testen? Moeten we voor die 2 procent die dat niet doet, mensen in leeftijdhokjes duwen?”

En als de rechter zegt: 69 jaar is 69 jaar, jammer maar helaas?

“Dan gaan we in hoger beroep. En desnoods helemaal door naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Je kunt je naam veranderen, je geslacht, je leeftijd is het laatste taboe. Wij liften gewoon mee met transgenders.”