6-jarige gaat spelen naast een voetbalveld en vindt daar een fossiel van 65 miljoen jaar oud

Een meisje uit Oregon deed een onverwachte ontdekking toen ze aan het spelen was naast een voetbalveld. In het zand vond ze een versteende ammoniet, een dier dat 65 miljoen jaar geleden is uitgestorven. Omdat het steentje haar deed denken aan het amulet van het Disney-personage Moana, groef ze het uit.

De 6-jarige Naomi Vaughan verveelde zich, terwijl ze met haar moeder een voetbalwedstrijd van haar oudere zus bijwoonde. Het meisje ging daarop iets verder in het struikgewas spelen en groef een kuiltje in het zand om de tijd door te brengen. Daar ontdekte ze een glimmend steentje. Het spiraalvormige patroon deed haar denken aan het amulet van de Disney-film Moana, waarna ze het steentje opgroef en het toonde aan haar moeder. Die wist meteen dat het om een bijzondere vondst ging.

65 miljoen jaar uitgestorven

Na onderzoek blijkt het steentje namelijk een versteende ammoniet te zijn, een zeedier dat een ver familielid is van de inktvis en zo’n 65 miljoen jaar geleden is uitgestorven. Ammonieten worden wel vaker gevonden, maar hoe dit exemplaar net naast een voetbalveld in Bend, Oregon belandde, blijft een mysterie. De dichtstbijzijnde plaats waar ammonieten natuurlijk voorkomen, nabij de stad Mitchell, is zo'n 120 kilometer verderop.

Weinig waarde

Omdat paleontologen niet precies kunnen zeggen waar het fossiel vandaan komt, is het niet heel waardevol. Greg Retallack, directeur in het natuur-historisch museum in Oregon schat het steentje op een luttele 10 tot 20 euro, volgens CNN. Sommige ammonieten kunnen wel geld opbrengen, aldus Retallack - in sommige zeldzame gevallen tot tienduizenden euro's.

De vader van het meisje liet weten dat Naomi er zelfs niet aan denkt om het fossiel te verkopen. Voorlopig houdt ze de schat zelf bij. “Ze was verrukt om zoiets moois te vinden en dan te ontdekken dat het zo oud is,” zei vader Darin. “Ze is nog altijd heel enthousiast.”