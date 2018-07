5 bizarre crowdfundingsacties (die toch geld in het laatje brachten) Arne Adriaenssens

19 juli 2018

14u03 1 Bizar Van de Van de Vlooybergtoren tot Trump Baby : vandaag de dag krijg je alles gecrowdfund. Al gaan sommigen daar wel erg ver in. Zelfs deze vijf van de pot gerukte 'ondernemers' slaagden erin hun budget te sprokkelen via het internet.

1. Vleeszeep

Hoewel we al sinds mensenheugenis zeep maken van bloemen, bomen en bessen, dacht niemand er tot ooit aan vleeszeep op de markt te brengen. Een gat in de markt vonden vier vrienden uit Texas. Op Kickstarter gingen ze op zoek naar 1.500 dollar (1.300 euro).

Voor ze het wisten hadden ze zelfs 1.905 dollar (1.650 euro) in handen en moesten ze hun ambitieuze plan waarmaken. Dat ging vlot. Na drie maanden experimenteren met spek en zeep vlogen de eerste stukken zeep reeds de deur uit.

Het gat in de markt bleek spijtig genoeg wat kleiner dan gedacht. Vandaag, 7 jaar later, is de website van Meat Soap offline gehaald en er is geen spoor van het viertal meer terug te vinden. Voorlopig zullen we het dus moeten doen met 'vegetarische' zeep.

Gevraagd bedrag: 1.300 euro

Gekregen bedrag: 1.650 euro



2. Aardappelsla

Een crowdfundingproject kan ook bescheiden zijn. Zo vroeg de Amerikaanse Zach Danger Brown via Kickstarter voor 10 dollar (8,50 euro) om aardappelsla mee te maken. Simpelweg omdat hij zin had in de zomerse salade.

Het internet kon zijn verzoek smaken en begon de actie vrijgevig te sponsoren. Zijn 10 dollar groeide op een week uit tot 3.000 dollar (2.600 euro) en de teller bleef tikken. Meer dan genoeg geld dus om er een groot aardappelfeest mee te organiseren. Hij nodigde het volledige internet uit om samen van de geneugten van de aardappel te genieten.

Toen het feest zich in september 2014 aandiende, had zijn uit de hand gelopen grap bijna 55.500 dollar (48.000 euro) in het laatje gebracht. Daarvan gaf hij een groot deel aan het goede doel. De rest investeerde hij in het lekkere volksfeest.

Twee jaar geleden gaf Brown zelfs zijn eigen kookboek uit. Volledig gevuld met recepten voor -je raadt het al- aardappelsalade.

Gevraagd bedrag: 8,50 euro

Gekregen bedrag: 48.000 euro



3. Emoji Dick

De jeugd van tegenwoordig leest geen boeken meer. Enkel de met emoji’s gespekte Whatsapp-berichten kunnen hen nog boeien. Daarom besloot Fred Benenson in 2008 een boek volledig in Emoji’s te vertalen. Hij koos voor Moby Dick, de tijdloze klassieker van Herman Melville met een walvis in de hoofdrol.

Voor zijn project zocht de jongen 3.500 dollar (3.000 euro). Die sprokkelde hij op één maand ruimschoots bij elkaar. Tijdens de volgende twee maanden vertaalde hij elke passage uit het boek in schattige emoticons. Daarna kon het moderne meesterwerk naar de drukker.

Wie de bijzondere roman wil doorbladeren kan hem nog steeds online kopen. Al moet je er wel diep voor in je buidel tasten. Voor de simpele zwart-witversie moet je 40 dollar neerleggen, voor de luxe-editie in kleur heb je 200 dollar nodig.

Gevraagd bedrag: 3.000 euro

Gekregen bedrag: 3.170 euro



Herman Melville's Moby-Dick has been translated, line by line, into 'Emoji Dick'. 🐋 (Images: Fred Benenson/https://t.co/rsLzht9Qrr) pic.twitter.com/OkW1lPhIDh Quite Interesting(@ qikipedia) link

4. Wolken-project

“Ik vraag jullie om geld te doneren zodat ik een man in een vliegtuig kan inhuren om stomme dingen met wolken te schrijven.” Met die zin probeerde comedian Kurt Braunohler 4.000 euro (3.420 euro) van het internet af te troggelen. Welke ‘stomme dingen’ het vliegtuig in de lucht mocht schrijven, konden de vrijgevige storters zelf beslissen. De winnende uitspraak was het paniekerige “Hoe land ik?” en prijkte een maand nadat hij het bedrag had binnengehaald al boven de skyline van Los Angeles.

Gevraagd bedrag: 3.420 euro

Gekregen bedrag: 5.920 euro



Have you seen @kurtbraunohler s skywriting commissions?

His “How Do I Land” is classic, epic and timeless. pic.twitter.com/cpY2YikPMp Greg 😺🤘(@ DrTed77) link

5. 13 dates voor Tom

De 26-jarige Tom Packer was hopeloos op zoek naar een lief. Hoewel hij er met zijn hipsterbaard en alternatieve stijl niet slecht uitzag, bleek het datingleven hem niet goed gezind. Als schrijver/barman verdiende de kerel naar eigen zeggen te weinig om het vrouwelijk schoon volwaardig het hof te maken. Daarom probeerde hij zijn datingleven via Indiegogo te funden.

Hij vroeg het internet om 1.300 pond (1.450 euro) waarmee hij in totaal 13 keer mee op date wilde gaan. Wie 100 euro of meer doneerde 'kocht' zich zelfs een plaatsje aan de andere kant van de datetafel.

Echt succesvol was zijn charmeoffensief niet. Zijn inzameling strandde op 'amper' 227 pond (250 euro). Of hij op de 2,27 dates die hij daarmee kon hebben ook de ware vond, is niet bekend.

Dat zijn actie zo weinig geld in het laatje bracht, lag misschien aan Phil Stewart. De nobele onbekende vond het idee van Packer maar niets en besloot alle dates van de man eigenhandig te verpesten. Om dit te financieren gebruikte hij op zijn beurt ook crowdfunding. Hij haalde 99 pond (110 euro) op waarmee hij beloofde zoveel mogelijk schade aan te richten. Hoe hij dat juist deed, is spijtig genoeg niet bekend.

Gevraagd bedrag: 1.450 euro

Gekregen bedrag: 250 euro



Gevraagd bedrag: ?

Gekregen bedrag: 110 euro