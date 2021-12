43 kamelen gediskwalificeerd bij schoonheidswedstrijd omdat ze botox en implantaten toegediend kregen

Gent Maak kennis met Floki, de kater die denkt dat hij een hond is: “Hij wilde gewoon zo graag naar buiten”

Als Jazz Kongsri op wandel is in Gent, heeft ze altijd veel bekijks. Dat komt omdat haar huisdier Floki netjes met haar meewandelt aan de leiband. En Floki is, jawel, een kat. Het beest gedraagt zich evenwel als een hond. Het snuffelt aan bomen én aan andere honden, om die daarna in ware Kung-Fu-Cat-stijl aan te vallen.

