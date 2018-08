42 weken zwanger: groene minister gaat met de fiets naar het ziekenhuis om te bevallen SVM

20 augustus 2018

17u35

Bron: Belga 0 Bizar De Nieuw-Zeelandse minister van Vrouwenzaken heeft de daad bij het woord gevoegd. Julie Anne Genter koos de fiets voor de verplaatsing naar het moederhuis.

De ecologiste overbrugde als toegevoegd minister voor Transport met de fiets de kilometer tussen haar woning en het ziekenhuis in Auckland. "Mijn partner en ik opteerden voor de fiets omdat er onvoldoende plaats was in de wagen voor iedereen", postte ze op sociale media met foto. "Maar nu verkeer ik tenminste in de opperbeste sfeer."

De minister is 42 weken zwanger. Maandagnamiddag (lokale tijd) was er nog geen verlossend nieuw uit het ziekenhuis. De centrumlinkse regering van Nieuw-Zeeland maakt een strijdpunt van proper transport.

Beautiful Sunday morning for a bike ride, to the hospital, for an induction to finally have this baby. This is it, wish us luck! (My partner and I cycled because there wasn’t enough room in the car for the support crew... but it also put me in the best possible mood!) #42weekspregnant #cycling #bicyclesarethebest Een foto die is geplaatst door null (@julieannegenter) op 19 aug 2018 om 00:42 CEST