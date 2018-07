41-jarige arts beweert 46 jaar ervaring te hebben en wordt uit ambt gezet Leon van Wijk

21 juli 2018

23u38

Bron: AD.nl 0 Bizar Een arts uit Wales is onlangs uit zijn ambt gezet nadat hij herhaaldelijk had gelogen over zijn werkervaring en vooropleidingen. Op zijn cv beweerde de man bijvoorbeeld 46 jaar ervaring te hebben, terwijl hij op dat moment pas 41 jaar oud was.

Kashif Samin solliciteerde volgens BBC News in 2013 met succes bij het Glan Clwyd-ziekenhuis in Bodelwyddan. Op zijn cv vermeldde de man dat hij een artikel had gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, terwijl dat niet waar was.



Ook online ging de man meermaals in de fout. Op zijn Facebook-profiel prijkte een indrukwekkend lijstje studies, die hij in werkelijkheid nooit had gevolgd. Zo beweerde hij te hebben gestudeerd aan de prestigieuze State University in New York, terwijl hij in werkelijkheid alleen de bibliotheek had bezocht. Hij presenteerde zichzelf daarnaast als lid van een Amerikaanse vereniging voor cosmetisch chirurgen, die volgens de Warrington Guardian helemaal niet bestaat.

Absurd

Hij pronkte op een online cv bovendien met een indrukwekkende 46 jaar en drie maanden aan ervaring, terwijl hij pas 41 jaar was. Het tribunaal dat eerder deze maand over zijn lot besliste, sloot niet uit dat dit een typefout was. De bewering zou anders wel erg 'absurd' zijn, was de gedachte.



"Het tribunaal oordeelt dat dokter Samin herhaaldelijk oneerlijk is geweest", luidde het uiteindelijke oordeel. "En dat hij geen blijk heeft gegeven van besef van de ernst van zijn daden en hun gevolgen."



Samin mag nog tot het einde van de maand in beroep gaan tegen de schrapping.