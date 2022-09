4,8 meter lange krokodil Hannibal bijt oppasser in dierenpark

“Letterlijk niet groter dan een inloopkast”: Alaina leidt u rond in kleinste apparte­ment van New York

Een appartement in hartje New York huren voor 650 euro per maand... Het kan blijkbaar, al moet u dan wel zien te overleven in een piepkleine ruimte zonder badkamer en wc. Benieuwd hoe dat eruitziet? Alaina Randazzo geeft u een (korte) rondleiding doorheen haar gezellige stulpje. “Het is letterlijk niet groter dan een inloopkast”, luiden de verbaasde commentaren.

21 september