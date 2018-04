35.000 liter wijn stroomt weg door lek Jef Artois

14 april 2018

13u45

Bron: VTM Nieuws 0

In een Argentijns warenhuis is 35.000 liter wijn weggestroomd door een lek. Op amateurbeelden is te zien hoe de wijn als een fontein uit een vat stroomt. In een mum van tijd veranderde het gebouw in een rood zwembad.

Ter info: 35.000 liter wijn is goed voor maar liefst 50.000 flessen...