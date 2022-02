300 jaar oud laken geborduurd met mensenhaar ter nagedachtenis van onthoofde graaf tentoongesteld in Londen

Een Londens museum zal in oktober beddengoed van 300 jaar oud tentoonstellen. Het gaat om heel bijzonder linnen, waarop een liefdesboodschap is geborduurd in mensenhaar. Mogelijk is dat haar afkomstig van het afgehakte hoofd van een graaf.

Anna Maria Radclyffe versierde het laken ter nagedachtenis van haar echtgenoot James, die in 1716 wegens verraad werd onthoofd. James Radclyffe was de derde graaf van Derwentwater en kleinzoon van Karel II van Engeland. Hij werd op z’n 26ste geëxecuteerd omdat hij betrokken was bij de eerste jakobitische opstand in 1715.

Het borduursel met mensenhaar bestaat uit bloemen, bladeren, een grote krans in de vorm van een hart, én een inscriptie: “The sheet off my dear Lord’s Bed in the wretched Tower of London February 1716 x Ann C of Darwent=Waters” (‘het laken uit het bed van mijn lieve Lord in de ellendige Tower van Londen februari 1716 x Ann C van Darwent=Waters’).

Volgens experts kan het haar dat van Anna Maria zijn of van haar onthoofde echtgenoot, of een mengeling van de twee. Na zijn dood mocht ze over het lichaam van de graaf beschikken, ook over het hoofd. Ze had dus als aandenken haarlokken kunnen afknippen.

Volledig scherm © Museum of London Docklands

“Dit geborduurde laken is een buitengewoon voorwerp, waar maanden of zelfs jaren aan gewerkt moet zijn”, zegt Beverley Cook, conservator van het Museum of London. “De zorg en toewijding geven blijk van Anna’s persoonlijke ravage en haar opmerkelijke karakter - vastbesloten om de herinnering aan haar man te beschermen, tot lang na zijn dood.”

Het Museum of London kocht het laken in 1934 aan. Het zal deel uitmaken van de ‘Executions’-tentoonstelling in het Museum of London Docklands, waarvan de opening in oktober van dit jaar plaatsvindt.