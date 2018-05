30 mensen zitten vast in achtbaan Universal Studios Gunter Van Stappen

01 mei 2018

17u29

Bron: VTM Nieuws 0

Een dertigtal pretparkgangers in Universal Studios in Japan heeft de schrik van hun leven beleefd. Tijdens een ritje in de populaire rollercoaster ‘The Flying Dinosaur’ bleven de karretjes hangen op zo’n 30 meter hoogte. Gelukkig raakte niemand gewond. Het is nog onduidelijk wat er aan de oorzaak van het defect ligt.