3 luipaarden ontsnapt uit Chinees safaripark, pas een week later gemeld

Antwerpen Reebok dwaalt rond tussen terrassen Antwerpse binnenstad... en zwemt naar Linkeroe­ver

8 mei Terwijl horeca-uitbaters hun terrassen vanochtend aan het klaarstomen waren, zagen ze plots een reebok over de Grote Markt huppelen. Het dier dwaalde rond in de binnenstad, dook de Schelde in en zwom de Schelde over naar Linkeroever. De politie houdt er momenteel een oogje in het zeil.