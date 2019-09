2246 foetussen gevonden in huis Amerikaanse abortusarts Naz Taha

15 september 2019

00u55

Bron: AD.nl, AP 0 Bizar Familieleden van een overleden Amerikaanse abortusarts hebben maar liefst 2246 dode foetussen in zijn huis aangetroffen. De nabestaanden van dokter Ulrich Klopfer deden de lugubere ontdekking toen ze na zijn overlijden zijn huis kwamen leeghalen. De arts was jarenlang verbonden aan een abortuskliniek in het Amerikaanse Indiana, zo meldt AP.

Het is niet duidelijk waarom Ulrich de foetussen in zijn huis bewaarde, maar tot dusver zouden er geen aanwijzingen zijn dat Klopfer de abortussen in zijn eigen woning deed. Lokale autoriteiten zouden ‘verbijsterd’ zijn door de vondst en zijn inmiddels een onderzoek gestart. Ulrich werd in 2016 uit zijn ambt gezet nadat hij een abortusingreep deed bij een minderjarig meisje, zonder dit op een juiste manier te melden aan de lokale autoriteiten.



Artsen in de staat Indiana moeten zich houden aan strikte abortusprocedures. Zo moeten abortusingrepen bij meisjes jonger dan 14 jaar binnen drie dagen gemeld worden aan de autoriteiten. Ulrich deed hier soms drie of vier maanden over. Een rechter oordeelde destijds dat de arts vier jaar lang geen ingrepen meer mocht uitvoeren en legde hem tevens een rijverbod op.

Meer over Ulrich Klopfer