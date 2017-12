20 kanshebbers voor de Flauwemoppenpot van Radio 1 Tine Kintaert

11u32 0 via GIPHY Bizar Meestal komt een flauwe mop je op wat gezucht en gekreun te staan, maar deze maand moedigt Radio 1 iedereen aan om zo veel mogelijk van de grapjes te vertellen. Speciaal voor de Warmste Week van Music for Life roept de zender de ‘Flauwemoppenpot’ in het leven, om zo geld in te zamelen voor het goede doel.

Op de site van Radio 1 kan je een flauwemoppensticker aanvragen. Die kleef je op een pot en zet je op een strategische plek – je bureau op het werk bijvoorbeeld, of in de keuken thuis. Telkens als iemand een flauwe mop of woordspeling maakt, moet die een euro in de pot steken. Op het einde van de actie registreer je je pot en gaat het geld integraal naar Te Gek?!, een vzw die geestelijke gezondheid bespreekbaar maakt en streeft naar een juiste kijk op mensen met psychische problemen.

Er bestaan talloze flauwe moppen, dus die actie kan wel eens heel wat geld opbrengen. Wij zetten alvast 20 kanshebbers op een rij:

1. Er gaat een vis naar de dokter. "Ik zie het al", zegt die meteen. "Uit de kom!"

2. Er staat een man op de trein te wachten. "Kom daar eens van af!", briest de conducteur.

3. Als Batman op nummer 54 woont, Superman op nummer 56 en Spiderman op nummer 60, wie woont er dan op nummer 58?

- Buurman

4. Wat loopt door de wei en helpt tegen menstruaties?

- Een tampony

5. Er komt een man bij de dokter. "Is vergif dodelijk?", vraagt hij. "Ik denk het niet", antwoordt de dokter. "Ik heb nog nooit een patiënt horen klagen daarover."

6. Het is oranje en als het regent is het weg. Wat is het?

- De mannen van de gemeente

7. Waarom kon Einstein geen muur bouwen?

- Hij had maar ein stein.

8. De poetsvrouw laat antieke chinese vaas vallen.

"Wat doe je nu?", roept de heer des huizes. "Dat was een vaas uit 1610!"

"Oef," antwoordt de poetsvrouw. "Ik dacht dat het een nieuwe was."

9. Het schijnt zeer slecht te gaan in de sinaasappelbranche. Dat werd daarnet verteld op een persconferentie.

10. Wat krijg je als je een flauwe mop kruist met een motorfiets?

- Een Yamahahahaha.

11. Wat moet je doen als je schoonmoeder op het raampje tikt?

- De oven wat harder zetten.

12. Wat doet een pizza als hij ziek is?

- Hij gaat naar Dr. Oetker.

13. "Wat wil je voor kerst?", vraagt een man aan zijn echtgenote.

"Een echtscheiding", antwoordt ze.

"Heb je niets goedkopers?"

14. Wat is groen en heeft een gewei?

- Een dophertje.

15. Waarom zet een dom blondje lege flessen in de koelkast?

- Voor de gasten die niets willen drinken.

16. Wie maakt muziek en lust geen vlees?

- Vegi Penxten.

17.. Wat is groen en valt van de bergen?

- Een slawine.

18. Waarom heeft een golfer altijd twee paar broeken aan? Voor het geval hij een 'hole in one' slaat.

19. Wat was de favoriete vis van Koning Arthur?

- Een zwaardvis.

20. Wat is de originele kleur van gips?

- Gebroken wit.