2.000 Aussies plannen megabarbecue voor huis veganiste die naar rechter stapte voor geuroverlast jv

04 september 2019

13u08

Bron: news.com.au 0 Bizar Cilla Carden uit Perth haalde het nieuws omdat ze haar buren voor de recher daagde wegens geuroverlast van hun barbecue. Zelf is Carden veganiste. Ze krijgt nu niet alleen bakken kritiek te verwerken, meer dan 2.000 Aussies willen volgende maand ook een megabarbecue houden voor haar huis.

Carden beweerde dat haar buur, Toan Vu, samen met zijn vrouw en hun kinderen haar het leven zuur maakten in haar achtertuin in Girrawheen bij Perth. De buren stelden volgens Carden hun barbecuetoestel opzettelijk zó op dat de ongewenste geuren van vlees en vis haar richting uitkwamen. Carden kon naar eigen zeggen niet langer genieten van haar tuin en sleepte de buren voor de rechter. Die oordeelde begin dit jaar dat er te weinig bewijzen waren. Carden stapte in juli dan naar het hooggerechtshof, maar ook daar ving ze bot. En nóg wil de massagetherapeute de zaak niet laten rusten: ze overweegt opnieuw een proces aan te spannen.

Na haar passage in de pers schoot ook Facebook in actie met het event ‘Community BBQ for Cilla Carden’ op 19 oktober, waarop al meer dan 2.000 mensen hun aanwezigheid toezegden en waarvoor nog eens 6.000 hun interesse toonden. “Cilla Carden heeft een probleem met haar buren die vlees op de barbecue gooien, omdat ze zelf veganist is. Ze stapte onlangs naar het hooggerechtshof”, schreef organisator Bailey Mason op Facebook. “Laat Cilla deze goede oude Aussie traditie niet kapotmaken. Kom naar de gemeenschapsbarbecue en help Cilla Carden om wat varkensvlees op haar vork te prikken. Breng je eigen hotdogbroodjes mee. PS: geen veganisten.”

Carden ontkent dat de hele heisa draait rond een strijd tussen veganisten en vleeseters. “Ik respecteer het recht om vlees te eten en ik heb ook geen probleem met barbecues”, stelt ze. “Het gaat louter om een burenprobleem.”

Ze heeft haar advocaat gevraagd om actie te ondernemen tegen de initiatiefnemers van de megabarbecue. De advocaat postte op Facebook de waarschuwing dat aanwezigen zullen worden opgepakt door de politie op grond van huisvredebreuk.