17-jarige rijdt 102 kilometer per uur met 25 km-wagentje

22u44

Een 17-jarige jongen uit het Nederlandse Reusel (Noord-Brabant) is gisteren opgepakt nadat hij met 102 kilometer per uur over de Koevoortseweg in Boxtel reed.

De adolescent reed in een zogenaamd motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS), die niet harder mag dan 25 kilometer per uur. De beperkingen waren van de derde en vierde versnelling gehaald waardoor de auto veel harder dan toegestaan kon.

Het tractorrijbewijs van de jongen is ingenomen en zijn voertuig is door de politie in beslag genomen. Het Nederlandse Openbaar Ministerie zal de straf bepalen.

De jongen haalde een gemiddelde snelheid van 102 kilometer per uur.