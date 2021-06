17-jarige die beer van muur duwde om haar honden te beschermen: "Doe niet zoals ik”

Hailey Morinico is wereldberoemd sinds een filmpje met de tiener in de hoofdrol bijna 70 miljoen keer werd bekeken op TikTok. De 17-jarige reageerde instinctief en impulsief toen ze een beer dicht bij haar honden zag opdoemen. Morinico stormde op de beer af en duwde die met haar blote handen van een muurtje. In een reactie zegt ze nu: “Doe niet zoals ik”.

In het filmpje is te zien hoe een beer met haar twee welpjes op de omheiningsmuur van een huis in Bradbury in Californië opduikt. De honden van Morinico krijgen de beren in de mot en beginnen te blaffen. De mamabeer verdedigt haar kroost en haalt met haar poot uit naar de honden. Enters Morinico. Zij stoot de beer gewoon van het muurtje stoot, met haar blote handen nog wel.

Lees ook 8 procent van de Amerikanen denkt te kunnen winnen van een leeuw, gorilla of olifant in een gevecht

Sommigen prezen op social media de snelle en “krijgshaftige” reactie van Morinico. Zelf zegt zij in een vervolgvideo dat ze “haar kinderen” wou beschermen. Ze vertelt dat ze in de bergen woont en wel vaker beren ziet. Aanvankelijk dacht ze dat de beer in kwestie een wat gek uitziende hond was. Toen ze besefte dat het wel degelijk een beer was op haar muurtje, sprintte ze erop af. “Ik kom bij de beer, kijk die in de ogen en het eerste waaraan ik denk is hem duwen”, aldus Morinico. Dat deed ze naar eigen zeggen net hard genoeg om het dier zijn evenwicht te doen verliezen. Zelf verstuikte ze daarbij haar vinger en schaafde ze haar knie. Ze had het geluk aan haar kant, want, samen met haar honden, bleef ze verder ongedeerd.

Volledig scherm De 17-jarige Hailey Morinico. © TikTok

De Amerikaanse National Park Service raadt weliswaar af om beren te duwen. Dat besefte Morinico achteraf ook. “Geef beren geen duw”, zei ze aan KTLA 5. “Doe niet wat ik deed. Kom niet in de buurt van een beer. Het zou weleens anders kunnen uitdraaien.”

Volgens de National Park Service moet je eerst proberen rustig te praten tegen de beer, zodat die weet dat hij te maken heeft met een mens en niet met een dier. Gegil of een plotse beweging kan een aanval van het wilde dier uitlokken. Je moet jezelf ook zo groot mogelijk proberen te maken. Als de beer niet beweegt, kan je best zelf langzaam wegstappen, zijwaarts, met je blik nog altijd op de beer gericht.

“Ze zijn uit zichzelf niet agressief tegenover mensen of huisdieren”, legt Rebecca Barboza aan KCBS uit. Zij is natuurbioloog bij het California Department of Fish and Wildlife. “Ze reageerde op wat ze als een dreiging van de honden waarnam. Als dit dier van nature agressief zou zijn geweest, dan zou het de honden waarschijnlijk hebben aangevallen en niet gewoon maar naar hen hebben uitgehaald.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.