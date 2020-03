15-jarige bestuurt auto van mama en blaast 's nachts positief mvdb

07 maart 2020

13u31

Bron: De Gelderlander 0 Bizar De Nederlandse politie heeft afgelopen nacht een wel erg jonge bestuurder aan de kant gezet, die bovendien te veel op had.

De jongen blies bij een controle in het dorp Ellecom (Gelderland) rond 01.30 uur 360 microgram alcohol per liter, wat overeenkomt met een promillage van iets meer dan 0,8. De toegelaten limiet ligt in Nederland op 220 microgram alcohol per liter.



De jongen uit Doesburg (eveneens Gelderland) krijgt boetes voor rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs. Bij onze noorderburen kunnen jongeren vanaf hun zeventiende - net zoals hier - starten aan de opleiding voor hun autorijbewijs.