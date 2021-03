13-jarige gewapende jongen overvalt horecazaak in Amsterdam

Muziek Docu blikt terug op schrijnen­de jeugd van rapper Boef: "Mij kon ze niet opvoeden, maar ik wens mijn moeder het beste toe"

26 maart Op een rijverbod na hangt er niks meer van zijn woelig verleden aan z'n broek. De Nederlandse rapper Boef (28) kent tegenwoordig zijn grenzen, zegt hij in de docu 'Gewoon Boef’, vanaf volgende week op Streamz. Een succesverhaal over zijn muziek die miljoenen oplevert. Maar ook schrijnend, over zijn moeder die heroïneverslaafd was, papa die in de cel zat en zijn pleegmama die aan kanker overleed. "'Maak iets van je leven', zei ze me op haar sterfbed."