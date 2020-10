13-jarige Est probeert aan 200 km/uur te ontkomen aan politie tijdens nachtelijke autorit om hamburger te halen HLA

02 oktober 2020

16u41

Bron: Belga 0 Bizar Een 13-jarige Est trok bij een nachtelijk ritje met de auto van zijn ouders de aandacht van de politie. De jonge chauffeur probeerde nog aan de politie te ontkomen en haalde in zijn vlucht snelheden tot meer dan 200 km/uur. Hij slaagde er bovendien in een wegversperring van de politie te passeren. Uiteindelijk kon hij bij een tweede versperring alsnog tot stilstand gebracht worden. Dat melden de autoriteiten in Talinn vrijdag.

Het was een burgerpatrouille van de politie die het voertuig in de nacht van donderdag op vrijdag had opgemerkt op een snelweg, net vanwege de hoge snelheid. Zodra de jongeman doorhad dat de politie hem op de hielen zat, drukte hij het gaspedaal nog iets dieper in.

In de auto zaten ook nog een 12-jarig meisje en een 16-jarige jongen. De drie gaven aan de politie te kennen dat ze er heimelijk vanonder gemuisd waren met de auto van de ouders van de 13-jarige. Hun nachtelijk ritje begon in Paide, en hun bedoeling was in Pärnu, een stad 90 kilometer verderop, een hamburger te halen.

