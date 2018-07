13-jarige aangeklaagd na ‘aanval’ met frietje in McDonalds Arne Adriaenssens

23 juli 2018

18u05

Bron: The Sun 0 Bizar In Londen werd een jongen aangeklaagd voor slagen en verwondingen nadat hij bij McDonalds met zijn een rietje een frietje afvuurde in het gezicht van een vrouw. Ook drie van zijn vrienden werden ondervraagd, maar kwamen er met een waarschuwing vanaf.

Het bizarre voorval vond plaats in de McDonalds-vestiging in het Broadway Shopping Centre in Londen. De jongen zou een frietje in zijn rietje hebben gestopt om het vervolgens richting een onbekende vrouw te schieten. De vrouw zelf was hier niet mee gediend en haalde de politie erbij.

De jongen en zijn drie vrienden werden door de politie ondervraagd waarna de zaak twee maanden lang onderzocht werd. Uiteindelijk kloegen ze hem aan voor "slagen en verwondingen met behulp van een rietje om een frietje af te vuren”.

Na twee verhoren bij de gerechtsmagistraat kwam de jongen er met een waarschuwing vanaf. Zijn moeder begrijpt niet waarom de zaak zo buiten proportie werd opgeblazen. Ze beweert ze dat haar zoon geen friet afvuurde, maar gewoon de papieren verpakking van zijn rietje. “Het is absurd. Ik probeerde een friet in een McDonalds-rietje te stoppen. Het past niet”, verdedigt ze zich nog.