10 weken cel voor Nederlandse 'coronahoester’: “Ik heb het coronavirus, jullie nu ook”

20 maart 2020

20 maart 2020

De agenten hadden de man woensdag met zijn auto aan de kant gezet wegens gevaarlijk rijgedrag. Al bij het uitstappen bleek de twintiger onder invloed. Toen de agenten hem vastpakten, hoestte hij eerst de ene agent en dan de andere in het gezicht. "Lekker, jongens, ik heb het coronavirus. Jullie nu ook. Dat is jullie werk. Nu heb je stress", zei hij.

Lekker paar dagen zitten, paar broodjes pindakaas eten en dan ben ik weer buiten. Geen rechter gaat me veroordelen 23-jarige ‘coronahoester’

“Geen rechter gaat me veroordelen”

Toch bleef het niet bij die uitspraken. De jongeman deed er nog een schepje bovenop. "Ik heb het sowieso. Ik ben ervoor getest. Ik heb ervoor gekozen om naar buiten te gaan. Dus die handschoenen gaan jullie niet helpen, hoor.” Ook riep hij: “Lekker paar dagen zitten, paar broodjes pindakaas eten en dan ben ik weer buiten. Geen rechter gaat me veroordelen. Jullie zijn zielig. Ik ga lekker meer mensen besmetten.”



De agenten verklaarden dat ze de spetters van het hoesten in hun gezicht voelden. Ze voelden zich daarna vies en zaten vol twijfels: “Heb ik het nu?”

Niet besmet

Op het politiebureau werd de jongeman door een arts onderzocht. Hij bleek niet besmet met het coronavirus. Op zijn proces vrijdag gaf hij toe dat hij helemaal niet getest was en dat het allemaal grootspraak was.

Hij sprak ook zijn waardering uit voor “iedereen die werkt in deze tijd”. “Waar blijkt dat dan uit?”, vroeg de rechter. “Ja, door dit ‘verhaaltje’ zou je het niet zeggen”, aldus de verdachte, die toch spijt betuigde. “Ik had een bakkie op,” zei hij nog over wat er was gebeurd. “Glaasje vodka. Kan zijn dat ik iets te veel had gedronken. Ik vond dat ik wat hardhandig werd aangepakt. Ik werd tegen de auto gegooid en ik moest m’n benen spreiden.”

Wij zijn afhankelijk van mensen met zogenaamde vitale beroepen. Eens te meer verdienen deze hulpverleners onze bescherming Openbare aanklager

De openbare aanklager was niet mals in zijn vordering. "We moeten laten zien dat het strafrecht tanden heeft. Wij zijn afhankelijk van mensen met zogenaamde vitale beroepen. Eens te meer verdienen deze hulpverleners onze bescherming. In deze tijd waarin we zo voorzichtig moeten zijn en op elkaar moeten letten, is zijn gedrag laag bij de grond en uiterst verwerpelijk", aldus het openbaar ministerie. De rechter ging uiteindelijk met tien weken cel nog veel verder dan het openbaar ministerie, dat vijf weken (twee voorwaardelijk) had geëist.

Genaamde Asaad C. heeft al een strafblad, met onder meer andere verkeersdelicten. Naast de celstraf is de man aan beide agenten nu een schadevergoeding van 350 euro verschuldigd. Hij krijgt ook een rij-ontzegging van tien maanden.

Niet de enige

De man uit Noordwijkerhout heeft het ‘coronahoesten’ niet uitgevonden. Eerder al werd in de Nederlandse stad Den Bosch een man opgepakt die zondag een wijkagent had bespuugd en schreeuwde dat hij besmet was met het coronavirus. Deze man moet volgende week woensdag voor de rechter verschijnen. De Nederlander werd uit een rij voor coffeeshop Meetpoint in Den Bosch verwijderd, omdat hij provocerend hoestte en naar mensen schreeuwde: “Ik heb corona!”

Ook dreigde een automobilist in Gouda afgelopen week agenten te besmetten met het coronavirus, om zo onder een blaastest of boete uit te komen. De vrouw kwam proestend uit haar auto en toen agenten vroegen in haar elleboog te hoesten, ging ze gewoon door. Onduidelijk is nog of ze wordt vervolgd.