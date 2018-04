1 aprilgrap van Franse burgemeester valt slecht: "Er komt een Ikea!" mvdb

04 april 2018

07u22 0 Bizar De burgemeester van het Noord-Franse stadje Beauvais bijt in het stof na haar 1 aprilgrap op Facebook. Caroline Cayeux kondigde doodleuk aan dat de Zweedse meubelgigant Ikea een nieuwe vestiging in Beauvais plant. "Geweldig nieuws voor de werkgelegendheid!", schreef ze.

Inwoners rekenden al op een sterke groei van de werkgelegenheid en gokten op zo'n vierduizend banen. Op sociale media maakten verschillende mensen al bekend dat ze overwogen te verhuizen naar Beauvais, daar de werkloosheid in andere Noord-Franse steden welig tiert.

Tot het allemaal niet waar bleek. Er komt weliswaar een commercieel centrum in Beauvais, maar Ikea zal er niet neerstrijken. De inwoners hadden niet goed naar de datum boven haar bericht gekeken. "1 april!", riep de burgemeester van de centrumrechtse Les Républicains vrolijk, maar dat zagen de inwoners toch anders. Zij vonden de grap helemaal niet grappig.

Beauvais had graag een Ikea-vestiging zien neerstrijken, maar haar ambtenaren kregen te horen dat de meubelreus geen belangstelling had, schreef Cayeux vier uur later. Enkel nabij grotere steden wil Ikea nog nieuwe winkels openen. Toch blijft de belofte van die vierduizend extra banen overeind: ook de winkels die er wel komen, hebben personeel nodig.

Poets wederom poets, klonk de teneur in nog andere reacties. "Bij de volgende verkiezingen stemmen we weer op u", schreef een inwoner van Beauvais, om daar meteen aan toe te voegen: '1 april!'.