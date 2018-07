"Zo ziet een held eruit": golden retriever vangt beet giftige ratelslang op voor baasje jv

02 juli 2018

07u38

Bron: Fox News 17 Bizar Voor Paula Godwin uit Arizona is haar golden retrieverpup Todd een held. De hond ving een giftige slangenbeet voor zijn baasje op. Godwin postte foto's van de gezwollen snuit van haar viervoeter op Facebook. De hond is inmiddels aan de beterhand.

Paula Godwin vertelt op Facebook dat ze vrijdag al vroeg uit de veren was voor een wandeling in Anthem, ten noorden van Phoenix. Ze stapte bijna op een erg giftige ratelslang en toen smeet Todd zich moedig voor haar been, "waar de slang zeker in zou gebeten hebben". Die beet kreeg de jonge golden retriever vol op zijn snoet te verwerken.

"Zo ziet een held er dus uit", schreef Paula op Facebook. Ze bracht Todd naar de dierenkliniek voor verzorging. Daarna liet ze op de sociaalnetwerksite weten dat de hond "wonderlijk herstelt".

Ratelslangen zijn grote giftige reptielen, die het meest voorkomen in Zuid-West Amerika en in Noord-Mexico. In de Amerikaanse staat Arizona kruipen er dertien verschillende soorten rond. Kenmerkend bij alle exemplaren is de ratel aan het einde van de staart.