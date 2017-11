"Zo worden mijn gevoelens tenminste niet gekwetst": twee Nederlandse meisjes verkopen hun maagdelijkheid Sven Van Malderen

Bron: The Sun 2 Rv Lola (l) en Monica. Bizar Maak kennis met Lola en Monica: ze zijn 18 en 20 jaar, komen uit Nederland en... hopen hun maagdelijkheid tegen een stevig prijsje te verkopen. Beiden wagen ze hun kans via Cinderella, het Duitse escortbureau dat in maart al in opspraak kwam. Een zakenman uit Hongkong legde toen maar liefst 2,3 miljoen euro op tafel om het bloempje van de 19-jarige Aleexandra te mogen plukken.

Zo'n vaart loopt het vooralsnog niet voor onze noorderburen, hun minimumbod bedraagt 20.000 pond (22.700 euro). Via onder meer een filmpje leggen de twee jongedames uit waarom ze deze stap zetten. "Ik wil mijn school betalen en een leven zonder financiële zorgen kunnen leiden", aldus Lola. "Ik zal het geld ook gebruiken om mijn familie uit de schulden te helpen. Veel mensen zullen mijn beslissing allicht afkeuren, maar hoeveel blijven er de rest van hun leven bij de persoon die hen ontmaagdde? Niet veel alleszins. Dan doe ik het liever op deze manier, zo worden mijn gevoelens tenminste niet gekwetst."

"Baas over eigen lijf"

"Ik heb nog altijd niemand gevonden die ik er waardig genoeg voor vind", legt Monica uit. "En naar de unief gaan is niet goedkoop, zo wil ik mijn studies betalen. We leven in een maatschappij en een tijdsgewricht waarin we zelf kunnen beslissen wat we met onze lichamen doen. Het is belangrijk dat ik me baas voel over mijn lijf. Dit is de beste optie voor mij, het zal ook mijn toekomst veiligstellen."

Doktersattest

Omdat de praktijk in Nederland verboden is, zal de ontmoeting in Duitsland plaatsvinden. De klant mag een hotel naar keuze uitpikken, zij zal hem daar dan een nacht komen vergezellen. Een doktersattest moet bewijzen dat de meisjes nog wel degelijk maagd zijn. Wie het zaakje niet vertrouwt, mag ook zelf een arts meebrengen.

Rv Lola.

"Mijn ouders steunen mij"

Op de site bieden nog 36 andere dames hun maagdelijkheid te koop aan. Onder hen ook Jasmin, een 26-jarige studente uit Londen met een bod van 100.000 pond (114.000 euro) op zak. "Mijn ouders staan hier volledig achter", vertelde ze aan 'The Sun'. "Ik heb respect voor meisjes die traditioneel zijn en willen wachten tot na het huwelijk. Ik was vroeger zelf zo, maar nu is het genoeg geweest. Ik koos nu een andere manier om gelukkig te worden, ik ben zeker van mijn beslissing."

Rv Jasmin.

"26 jaar, dat is uniek"

De oprichter van de controversiële website laat weten dat hij persoonlijk op haar veiligheid zal toezien. "Maar als ze zich toch nog bedenkt, kan ze er op elk moment uitstappen. Rijke mannen houden van exclusieve dingen. Een heel oude wijn bijvoorbeeld of een luxewagen waar maar honderd exemplaren van op de markt zijn. Een vrouw kan haar maagdelijkheid maar één keer in haar leven geven. In dit geval is Jasmin al 26 jaar, dat is uniek."

Rv Jasmin.

"Wereld rondreizen"

Op de site zelf geeft Jasmin nog wat meer uitleg. "Ik wil graag de wereld rondreizen, Amerika bezoeken bijvoorbeeld. Ik wil ook graag een eigen zaak starten en daar is geld voor nodig. Door dit te doen, zal ik vooruit komen in het leven. Op financieel vlak zal ik me geen zorgen hoeven te maken. Ik doe wat ik wil met mijn lichaam en ik ben het beu om te wachten. Na 26 jaar is die fameuze prins op het witte paard nog niet langsgekomen."

"Droom is uitgekomen"

Aleexandra Khefren zette als eerste het aparte concept op de kaart. Ze trok zelf grote ogen toen ze de aanbiedingen tot 2,3 miljoen euro zag oplopen. "Dit had ik nooit durven dromen, mijn droom is uitgekomen", reageerde het Roemeense tienermeisje achteraf. "Ik kreeg ervan langs in de pers, maar ik mag toch met mijn lichaam doen wat ik wil? En wie zou die 2,3 miljoen weigeren? Dat is een vraag die iedereen zich moet stellen."

Rv Aleexandra Khefren.

"Geen geldzorgen"

De veiling zorgde inderdaad voor heel wat ophef. Zo dreigden haar ouders ermee haar te verstoten. Aanvankelijk had het meisje verklaard dat ze zich in ruil voor geld wilde laten ontmaagden om te verhinderen dat haar ouders uit hun huis zouden gezet worden. Familieleden getuigden echter dat er van geldzorgen hoegenaamd geen sprake was.