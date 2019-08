‘Ziekenhuisschuimer’ verzint medische klachten om jarenlang gratis in ziekenhuizen te verblijven Rick Aalbers

05 augustus 2019

17u46

Bron: Tubantia 0 Bizar Een vijftigjarige man zonder vast woonadres is afgelopen weekend opgepakt voor de ingang van een ziekenhuis in het Nederlandse Winterswijk (Gelderland). Hij verzon medische klachten, waarna hij werd opgenomen voor onderzoek in het ziekenhuis SKB. Daar kon hij vervolgens slapen en eten.

De man heeft zich op deze manier bij meerdere Nederlandse ziekenhuizen gemeld. “Deze man maakte er een gewoonte van om bij een hospitaal naar binnen te lopen met klachten, zodat hij daar kon slapen. Na het ontbijt de volgende morgen ging hij er dan weer vandoor”, zegt de Winterswijkse politie-agent Willem Saris op sociale media.



Door deze praktijken stond hij inmiddels landelijk bekend als oplichter. In Winterswijk werd hij door medewerkers van het ziekenhuis ook als zodanig herkend. Vanwege medisch beroepsgeheim kan een woordvoerster van het ziekenhuis niet zeggen wat precies tot de herkenning heeft geleid. “Over mensen die bij ons opgenomen zijn geweest mogen wij niets zeggen”, zegt zij tegenover onze collega's van de regionale krant Tubantia.

‘Simulerende patiënt’

Agent Saris spreekt van een ‘simulerende patiënt’. “Daaruit kun je wel opmaken hoe de medewerkers zijn verhaal hebben doorzien”, zegt hij. “De ziekenhuisopname was gratis kost en inwoning voor de man, die de kosten hiervoor op de samenleving afschuift.”



Volgens Saris is de man, die de Duitse nationaliteit heeft, al jaren actief op deze wijze, maar kon hij steeds uit handen van de politie blijven. “Door prima oplettendheid van de Winterswijkse ziekenhuismedewerkers hebben we hem nu toch kunnen aanhouden”, zegt Saris. Nadat hij was ontslagen uit het ziekenhuis wachtten agenten de man buiten op en konden ze hem in de boeien slaan.



De man is in de cel gezet en tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt, in afwachting van een beslissing over strafrechtelijke vervolging. Omdat hij de Duitse nationaliteit heeft, wordt hij daarna overgedragen aan de Nederlandse vreemdelingenpolitie. Mogelijk krijgt hij daarna het bevel om het Nederlandse grondgebied te verlaten.

#Winterswijk goed opgelet medewerkers @SKBWinterswijk en bedankt voor de prima samenwerking! Een recidiverende simulerende patiënt bleek een landelijk gezochte #oplichter te zijn. Hij is door ons aangehouden en ingesloten. pic.twitter.com/8ZrjZqcGIc Willem Saris(@ polwwijkbuiten) link