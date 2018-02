'Zieke' Zweedse gaat doodleuk in Noorwegen werken en moet nu 62.000 euro terug aan ziekenkas EB

12 februari 2018

11u51

Een vrouw uit het Zweedse Umeå dacht de kip met de gouden eieren ontdekt te hebben. Zij meldde zich ziek in eigen land en ging ondertussen jarenlang werken in Noorwegen. De frauduleuze praktijken van de dame, een zestiger, werden evenwel ontdekt. Zij moet nu 614.539 Zweedse kronen - 62.000 euro - terugbetalen aan de ziekenkas.

De vrouw, van wie de identiteit niet bekend wordt gemaakt, meldde zich in juni 2013 ziek bij haar werkgever. Zij vroeg en kreeg een uitkering van de Försäkringskassan, de Zweedse sociale zekerheid. De dame was echter allerminst ziek en ging intussen doodleuk in Noorwegen aan het werk.

Dit spelletje duurde tot september van vorig jaar. Toen kwam de Försäkringskassan de fraude op het spoor. Uit documenten van haar Noorse werkgever bleek dat de vrouw daar een voltijdse job had uitgeoefend en dus allerminst te ziek was om te werken.

De omvang van de fraude werd berekend op 614.539 kronen of 62.000 euro. De vrouw heeft tot komende woensdag de tijd om dat bedrag terug te betalen.