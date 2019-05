“Zeikmelding”: gameverslaafde jongen verliest fles vol plas Eva Schulte

25 mei 2019

21u27

Bron: AD.nl 0 Bizar Als agent kom je soms de meest bizarre dingen tegen. Een wijkagent in Rotterdam-Feijenoord ging af op een melding van een fles vol urine die in een tuin was gegooid. De dader werd opgespoord: de plastic fles met inhoud was afkomstig van de gameverslaafde buurjongen.

Volgens de agent is de zoon van de buren ‘dermate gameverslaafd dat hij niet gestoord wilde worden tijdens het gamen en in een fles plaste’. Het ging mis toen de jongen zijn opbrengst bij het raam wilde zetten. Het hele ding viel in de tuin van de buren.

Politie Feijenoord hoopt dat de jongen geholpen wil worden met zijn verslaving en noemt het ‘met recht een zeikmelding’.

