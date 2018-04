"Ze plunderen het buffet, eten drie happen en dan zijn ze weg. Schandalig hoeveel voedsel verspild wordt in dit all-inhotel" Sven Van Malderen

10 april 2018

18u32

Bron: Facebook/webdo.tn 4 Bizar Victorien Loriers heeft er zijn buik van vol. Onze landgenoot verblijft nu al een week in een Tunesisch all-inhotel. En elke middag en avond moet hij met lede ogen toekijken hoe er een pak voedsel verspild wordt. Met een veelzeggende foto kaart hij de situatie aan op zijn Facebookprofiel.

"Gezinnen blijven maar opscheppen, en dat doen ze schaamteloos. Het buffet moet leeg, dat lijkt hun enige doel. Maar dan eten ze drie happen en zijn ze weg. Wat een verspilling, zo'n mentaliteit verpest alles. Intussen komen er mensen om van de honger."

"Toen ik een foto van deze tafel nam, waren er andere gasten die dat bijzonder grappig vonden. Maar geef toe: er ligt nog zodanig veel op dat je hier nog verschillende dagen kan van eten."

"Het personeel van het hotel stelde voor dat we in een andere ruimte zouden eten, zodat we dit soort wantoestanden niet meer hoeven te zien. Maar waarom zou je die families geen extra kosten aanrekenen als ze toch alles laten liggen? Dat heeft meer effect dan het fenomeen proberen te verbergen."

Kampioen

Tunesië geldt als kampioen van voedselverspilling. Volgens een onderzoek van het Institut National de la Consommation geeft een inwoner er maandelijks 364 dinar (123 euro) uit aan voeding. 18 procent daarvan -zo'n 22 euro- verdwijnt weer in de vuilbak.

70 procent van de ondervraagden gooit voedselresten gewoon weg of geeft het aan de huisdieren. 22 procent eet telkens het volledige bord leeg. Slechts 3,8 procent gebruikt de overschot nog voor een volgende maaltijd.

Enkel Nederlanders nog slechter

Brood (16%) wordt het meest weggegooid door de Tunesiërs. Daarna volgen ontbijtgranen (10%), groenten (6,5%), fruit (4%), melk (2,3%) en vlees (2%).

In Europa gaat elk jaar naar schatting 88 miljoen ton voedsel verloren, of 173 kilo per persoon. Dat stelde de Europese Rekenkamer vorig jaar in een rapport. De Belgen verspillen gemiddeld 345 kilo voedsel per jaar, enkel de Nederlanders doen het nog slechter.