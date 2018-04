"Ze moest zich schamen": Alisha geeft open en bloot toe dat ze jongste dochter veel liever heeft dan de rest van haar kinderen Sven Van Malderen

19 april 2018

15u26

Bron: Express.co.uk

Ziet u een van uw kinderen liever dan de andere? Stiekem misschien. Het is een menselijk trekje dat psychologisch perfect te verklaren valt. Maar Alisha Tierney-March (32) gaat nog een stap verder: zij laat binnen haar gezin duidelijk blijken dat de tweejarige Kennedie haar favorietje is. Pech dus voor Addison (9), Harleigh (7) en Elijah (1). Nu de moeder er ook nog eens trots mee uitpakte in de Britse ontbijtshow 'This Morning' krijgt ze tonnen kritiek. "Hoe krijg je zoiets over je lippen?", klonk het onder meer. Of nog: "Ze moest zich schamen! En dan dat lachje erbij... Ik heb medelijden met die kinderen."

"Ik ben er heel eerlijk over tegenover Addison en Harleigh", klinkt het. "Kennedie is lief en geeft me affectie, terwijl die twee anderen al tienerkuren vertonen. Julius en ik werken hard om hen goede manieren bij te brengen, maar soms kunnen ze echte ettertjes zijn."

Het koppel liep elkaar twaalf jaar geleden tegen het lijf terwijl ze hun hond aan het uitlaten waren. De echte liefde liet nog anderhalf jaar op zich wachten, een eerste zwangerschap eindigde helaas in een miskraam.

"Meer geduld"

De zin om een gezin te stichten, werd er alleen maar groter door. Addison werd in januari 2009 geboren, Harleigh in oktober 2010 en Kennedie nog eens vijf jaar later.

"Toen ik beviel van Kennedie was ik dertig jaar, echt volwassen dus. Dat heeft volgens mij ongetwijfeld meegespeeld in mijn gevoel naar haar toe. Ik wilde per se op jonge leeftijd mama worden, maar ik merk dat ik met haar nu meer geduld heb."

Borstvoeding

Alisha benadrukt dat ze al haar kinderen graag ziet. "Maar met Kennedie was die klik er meteen van bij het begin. Ze was de rustigste en wilde constant geknuffeld worden. Zij was ook de enige die ik borstvoeding kon geven, tien maanden lang. Misschien heeft dat onze band ook versterkt."

"Addison zat als baby twaalf uur aan een stuk te huilen met haar buikkrampjes. Nog geen twee jaar later verscheen Harleigh al op het toneel. Dat was te snel, met geen van beiden heb ik zogenaamde 'quality time' kunnen beleven."

"Toen Kennedie kwam, gingen de twee anderen al naar school. We hadden het huis voor ons alleen, zo kon ik me meer op haar focussen."

Alarmbel

De oudere zussen trokken voor het eerst aan de alarmbel toen Kennedie zestien maanden oud was. 'Je schenkt meer aandacht aan haar dan aan ons', klonk het verwijt. "Maar ik zie hen allemaal even graag. Het enige verschil is dat ik nu meer geniet van pakweg een zwempartij met Kennedie dan vroeger met Addison of Harleigh."

En wat dan met Elijah, het kleine broertje? Die maakt nu al geen kans meer om Kennedie van de troon te stoten. "Ik heb dagen aan een stuk geweend toen we vernamen dat het een jongetje zou worden. Julius moest zijn naam kiezen, ik kon niet meer nadenken. Ik zat zodanig in een meisjeswereld van dansen en turnen dat ik geen idee had wat ik met hem moest aanvangen."

"Op dit moment denken Addison en Harleigh nog dat het komt omdat Kennedie zo klein is. Maar dit wordt een probleem als ze allemaal ouder worden, dat besef ik. Ik zal mijn gevoelens sowieso wat meer moeten verbergen. Stel nu dat ze allebei bij hun vriendjes zitten, dan kan ik me weer wat meer laten gaan."

"Natuurlijk fenomeen"

Alisha is heus niet de enige die er zo over denkt. Uit recent onderzoek van discussieforum Mumsnet blijkt dat een kwart van de ouders wel een lievelingetje heeft. Meestal gaat het om de jongste of de makkelijkste. Katherine Conger, een Amerikaanse socioloog en hoogleraar aan de universiteit van Californië, onderzocht dan weer drie jaar lang 384 families. 70% van de papa's en 74% van de mama's gaven daarbij toe dat ze bepaalde privileges geven aan een van hun kinderen.

Psychotherapeut Katharine Ayivor wijst op de risico's. "Het is een natuurlijk fenomeen om niet met elk kind dezelfde band te hebben. Hun karakters verschillen, ze komen op een ander moment in je leven,... Er zijn verschillende factoren die de liefde voor een kind beïnvloeden. Maar hoe gaat het hele gezin daar dan mee om? Er bestaat een risico dat er rivaliteit zal ontstaan."

"Schuldgevoel"

O ironie: Alisha heeft zelf drie broers, maar ze was de enige die door haar grootouders opgevoed werd. Ze weet dus als geen ander hoe het voelt om niet even hard geliefd te zijn. Voor oma en opa was ze echter wel de oogappel.

"Ik heb in zekere mate een schuldgevoel, maar ik kan er toch ook niet aan doen dat ik het zo aanvoel? Voor veel ouders ben ik nu de boeman. Maar als ze eerlijk zijn, moeten ze toegeven dat ze geen haar beter zijn. Er is altijd wel een klein dingetje waardoor je de ene liever hebt dan de andere."

Straffen

"Ik zie al mijn kinderen doodgraag, maar mijn band met Kennedie is nu eenmaal sterker. Ik verdraag meer van haar en ik straf haar niet zo snel als de rest. Julius denkt dat het evenwicht zal terugkeren van zodra ze niet langer dat schattige ukje zal zijn, maar ik ben daar niet van overtuigd. Hij snapt niet hoe diep dit gaat."

Een vriendin van Alisha vindt het schandalig hoe Addison en Harleigh behandeld worden. "Ze wil hen dan extra verwennen door hen bijvoorbeeld bij haar thuis een kopje thee aan te bieden. Maar zo zorgt ze er net voor dat ik meer kan spelen met Kennedie."

iPhone om te paaien

Alisha probeert haar oudste dochters vooral financieel te paaien. "Op hun verjaardag en met kerst krijgen ze wat ze willen, tot zelfs een iphone van 345 euro toe. We brengen hen naar de dans-, turn- en atletiekclub, ik vind het belangrijk dat ze zich kunnen ontwikkelen."

"Kennedie is niet belangrijker dan de rest, maar ik ben gewoon liever in haar gezelschap. Als er iemand in mijn bed ligt voor knuffels en een stukje chocolade is zij het. Maar Addison en Harleigh zouden dat zelfs niet meer wíllen doen, zij willen die reep gewoon in hun eentje opeten."