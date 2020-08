“Ze leeft nog!”: doodverklaarde oma (81) probeert te ontsnappen uit mortuarium HR

22 augustus 2020

09u58

Bron: Independent, Bild 0 Bizar In een Russisch mortuarium heeft zich een bizar tafereel afgespeeld. Een 81-jarige vrouw die door dokters officieel doodverklaard was, bleek uren later toch nog in leven en probeerde zelfs te ontsnappen uit het mortuarium. “Ze leeft nog”, kreeg haar nichtje plots te horen in een vreemd telefoontje.

Zinaida Kononova (81) was in de omgeving van Koersk in het ziekenhuis opgenomen vanwege darmobstructie en moest een operatie ondergaan. Daarbij liep het volgens lokale media fout. Dokters verklaarden haar dood, waarna haar lichaam werd overgebracht naar het mortuarium.

De volgende ochtend bleek de doodverklaarde vrouw echter nog te leven. Een medewerker trof Zinaida Kononova (81) aan op de grond in het mortuarium. Ze was gevallen toen ze probeerde te ontsnappen van de brancard waarop ze lag. “Stil maar oma, ga liggen oma”, klonk het.

Zinaida Kononova werd meteen naar de afdeling intensieve zorgen in het ziekenhuis gebracht. “Ze leeft nog”, moest het ziekenhuis in een bizar telefoontje melden aan Tatiana Kulikova, een nichtje van de vrouw.

Regels niet gevolgd

“Ik was blij dat ze nog leefde, maar ik snapte niet hoe dit kon gebeuren”, aldus Tatiana. Later bleek dat dokters de vrouw al na een uur en twintig minuten naar het mortuarium hadden gestuurd, in plaats van na twee uur zoals de regels van het ziekenhuis voorschrijven. Mogelijk krijgen ze een sanctie. De regionale overheid is alleszins een onderzoek gestart.

Minder dan een week na het bizarre tafereel kwam Zinaida Kononova (81) alsnog om het leven. “Na een nieuwe operatie voelde ze zich eerst nog oké, maar even later stierf ze plots toch”, melden lokale media. Ze klagen ook aan dat artsen in de regio niet altijd over de juiste toestellen beschikken om iemands dood vast te stellen, waardoor ze moeten afgaan op extern waarneembare factoren.

