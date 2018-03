"Wil je je vakantie hiervoor op het spel zetten?": stewardessen betrappen vrijend koppel op heterdaad Sven Van Malderen

16 maart 2018

13u49

Bizar Toen ze op het vliegtuig stapten, kenden ze elkaar nog niet. Maar daar zou snel verandering in komen: op het toilet gingen een meisje en jongen meteen van bil, tot groot jolijt van de passagiers. De stewardessen, die het hitsige koppel op heterdaad betrapten, konden er iets minder mee lachen. Als toemaatje wist iemand het tafereel ook nog eens te filmen.

Geen alledaags zicht vorige dinsdag, op de vlucht van Gatwick naar Cancun: twee onbekenden keken elkaar vurig in de ogen, een kus liet niet lang op zich wachten. Even later trokken ze zich zelfs 'discreet' terug op de wc. In de Mile High Club is het altijd plezant, toch?

Tot de stewardessen het feestje kwamen verstoren. Ze troffen de jongeman aan met de broek op de enkels. "Wil je je vakantie om zeep laten helpen voor een pijpbeurt?", vroeg een van hen.

"Er hoefde geen tekeningetje bij"

"Dat meisje stapte dronken het vliegtuig op", aldus een van de getuigen. "Ze begon een praatje te slaan met mij en een kameraad, heel vriendelijk allemaal. Daarna legde ze contact met een kerel die alleen onderweg was. Ze begonnen te kussen en enkele minuten later volgde hij haar al naar het toilet. Daar hoefde geen tekeningetje bij. Iedereen wist wat ze aan het doen waren, ze was luidruchtig genoeg."

"Ze was ziek geworden"

De jongeman probeerde de stewardessen eerst nog wijs te maken dat hij haar "wilde helpen omdat ze ziek geworden was". "Maar jullie reizen niet eens samen. Wat zit jij hier dan te doen?", luidde de gevatte respons.

Het meisje kreeg het nadien ook nog aan de stok met een vriendin en zou zelfs drankjes op de grond gegooid hebben. Bij de landing stond een agent haar op te wachten. "De veiligheid van onze klanten komt op de eerste plaats. Dit soort wangedrag is onaanvaardbaar", liet vliegtuigmaatschappij Virgin Atlantic weten.