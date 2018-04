"Vrouwen, let op je drankje!": festivalganger filmt per toeval exacte moment waarop man toeslaat kg

08 april 2018

13u32

Bron: The Sun, Twitter 7 Bizar Een vrouw die zichzelf filmde terwijl ze aan het feesten was met een vriendin, kon het exacte moment vastleggen waarop een man iets in haar drankje doet. De vrouw merkte pas wat er gebeurd was toen ze het filmpje even later bekeek. “Vrouwen, let op je drankje!” waarschuwt de vriendin van de vrouw.

Een filmpje dat de ronde doet op het internet toont aan hoe makkelijk het is om drugs te glippen in het drankje van een nietsvermoedende festivalganger, zelfs wanneer ze het drankje in de hand heeft. Op de beelden zien we hoe een vrouw danst met een vriendin, terwijl ze filmt met haar smartphone. Wanneer ze ronddraait om ook de omgeving te filmen, laat een man in een zwart t-shirt vliegensvlug iets in haar drankje vallen. Meteen daarna maakt de man zich uit de voeten.

I’ll never understand how a dude can be so wack with no game and feel the need to be such a disgusting predator. Ladies watch your drinks! Watch her cup 😡😡😡 pic.twitter.com/wbIKeETiiW 🍒Jaeda_sky🍒(@ Jaeda_sky) link

Het is niet duidelijk wat de man in het drankje doet. Mogelijk gaat het om een ‘date rape drug’ of verkrachtingssdrug, waarbij een kwaadwillige een verdovende drug ongemerkt in een drankje vermengt om daarna misbruik te maken van het slachtoffer.

Het filmpje werd op Twitter gezet door een vriendin van de vrouw, die anderen wil waarschuwen tegen de praktijk. “Ik zal nooit begrijpen hoe een kerel zo geschift kan zijn [...] en de nood kan voelen om zo’n walgelijk roofdier te zijn,” voegt de vrouw toe in een tweet. “Vrouwen, let op je drankje!”

De vrouw wiens drankje werd bezoedeld, merkte gelukkig op tijd wat er gebeurd was en doet het prima, liet de vriendin weten.