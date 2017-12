"Vrede op aarde": Kerstdiner mondt uit in zware vechtpartij in Nederlands hotel David van der Heeden

Bron: AD.nl 0 NH Nieuws Bizar "Vrede op aarde, in mensen een welbehagen.’’ Een gevleugelde kerstwens die op tweede kerstdag in het stampvolle Hotel Van der Valk bij het Nederlandse Hoofddorp enigszins in het water viel. Of in de alcohol, liever gezegd. Toen twee dinerende families het met elkaar aan de stok kregen, vielen er rake klappen.

"We zaten net klaar voor het toetje'', zegt een ooggetuige tegen NH Nieuws. "Daar kregen we dus ineens een gratis show bij.'' De man vertelt hoe hij rustig langs snelweg A4 aan de kerstdis zat tot het moment waarop twee aan één tafel zittende families op de vuist gingen.



"De ene familie was dronken en die viel de andere familie lastig'', vertelt de restaurantganger. Dat was het moment waarop het handgemeen ontstond en het interieur van het hotel het moest ontgelden. "Alles ging door de tent heen. Tafels en stoelen. Alles werd heen en weer geflikkerd.''

Rondvliegend meubilair

Op videobeelden is te zien hoe de feestvreugde compleet omslaat. Lichte paniek maakt zich van de overige dinergasten meester. Volgens de ooggetuige vlogen niet alleen de mannen van beide families elkaar aan, maar roerden ook de dames zich. "Echt lullig, met kleine kinderen erbij.''



De beveiliging greep rap in en ook de politie was vrij snel, en in groten getale, aanwezig. Zelfs de marechaussee kwam eraan te pas om de vrede te herstellen. Volgens directeur Lukas van der Valk, die tien politiewagens en meerdere ambulances wel wat overdreven vindt, zijn beide families uit elkaar gehaald.



"De ene familie hebben we in de keuken gezet, de andere in de hal'', zegt Van der Valk tegen RTL Nieuws. "Daarna zijn ze onder begeleiding van de politie naar buiten gebracht." Ondanks rondvliegend meubilair en sneuvelend glaswerk en serviesgoed raakte er niemand gewond. Ook werd er niemand opgepakt.