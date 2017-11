"Voor een stuk papier verliezen ze hun zelfrespect": verkoopster paradeert op vraag van haar baas naakt voor haar collega's 'The Wolf of Wall Street', maar dan in het echt Sven Van Malderen

Bron: Daily Mail 0 Rv Bizar Flink overdreven, die patserige machotoestanden in 'The Wolf of Wall Street'? Niet in een Pools brokerbedrijf alleszins. Een verkoopster paradeerde daar op vraag van haar baas naakt voor haar mannelijke collega's. Die stonden als hongerige wolven in een rij opgesteld, klaar om haar na te fluiten.

Volgens de lokale pers werd de brunette van hogerhand betaald om de striptease uit te voeren, kwestie van "de motivatie in het bedrijf wat op te krikken". Leonardo Di Caprio zou het als zijn alter ego Jordan Belfort niet beter kunnen bedenken hebben: die liet onder meer een horde prostituees aanrukken om tijdens de werkuren op tafels en stoelen te komen dansen.

In het filmpje is te zien dat de vrouw enkel een zwarte zonnebril en dito schoenen draagt. Onderweg steekt ze haar middelvinger op. Na de wandeling kleedt ze zichzelf weer aan en gaat ze opnieuw aan het werk.

"Zielig"

De reacties op het onthutsende filmpje zijn verdeeld. "Mensen gedragen zich als beesten, en waarom? Voor een stuk papier verkopen ze zichzelf en verliezen ze hun zelfrespect. Zielig", klinkt het onder meer. Of nog: "De baas zou zich moeten schamen, net als zij."

Anderen zien er dan weer geen graten in. "Ik snap niet waarom hier zo veel ophef rond gemaakt wordt. Het meisje is uit eigen beweging naakt gegaan. Ik keur het zelf niet goed, maar we moeten ook niet preuts worden. Het lijkt wel alsof sommigen hier nooit eerder een naakte dame gezien hebben."

"Traumatiserende ervaring"

Verzwarende factor wel: de vrouw in kwestie heeft naar verluidt haar ontslag ingediend nadat de beelden op sociale media verschenen.

"Dit moet voor haar een traumatiserende ervaring zijn", stelt psychologe Katarzyna Kucewicz. "Je kan het zelfs vergelijken met verkrachting, daar groeit het trauma ook met de tijd. Het kan dat ze zich in de eerste weken perfect verzoend heeft met haar daad, misschien lachte ze er zelfs mee. Maar misschien ondervindt ze nu mentaal wel de gevolgen, de menselijke psyche is kwetsbaarder dan we beseffen."