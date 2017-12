"Voor één keer voelt hij hoe het is om populair te zijn": autistische jongen (10) zingt pannen van het dak in supermarkt Sven Van Malderen

14u18

Bron: Daily Mail 0 Rv Bizar Eenzaam en alleen in een supermarkt: bijna niemand lijkt op te merken hoe wondermooi de amper tienjarige Calum Courtney tussen de rekken zingt. Online komt die appreciatie er wél. Al meer dan een miljoen mensen hebben het filmpje op de Facebookpagina van zijn tante bekeken. "Voor één keer voelt hij hoe het is om populair te zijn", reageert zijn moeder Tupney Courtney verrukt. Een muziekproducer wil nu zelfs een single voor het goede doel met hem opnemen.

De knaap uit de Britse stad Basildon heeft een lichte vorm van autisme, waardoor sociale contacten niet altijd makkelijk verlopen. "Calum heeft het moeilijk om zijn plek op deze wereld te vinden, maar nu wordt hij eindelijk voor iets geapprecieerd. Dat er al zo veel mensen hem zien zingen hebben, vindt hij onvoorstelbaar. Uit enthousiasme zit hij hier met zijn broertje constant het hele huis rond te rennen."

Calum waagde al eens zijn kans in 'The Voice', maar zijn auditie bleek niet goed genoeg om deel te nemen. "We hopen dat de jury dit filmpje onder ogen krijgt. In de regio is hij al heel beroemd geworden, mensen willen graag een praatje slaan als ze hem zien. En hij vraagt niet liever, zijn zelfvertrouwen heeft een enorme boost gekregen."

"Superkracht"

"Optreden voor een publiek is nooit een probleem geweest. Hoe meer volk, hoe beter Calum presteert. Net door zijn autisme lijkt hij geen angst te hebben, we noemen de ontwikkelingsstoornis dan ook zijn superkracht. Pas toen hij zelf de beelden zag, realiseerde hij zich dat hij best goed was."

En dan te bedenken dat het filmpje in eerste instantie enkel bedoeld was voor zijn vader. "Ik heb zijn zangprestatie gefilmd, kwestie dat mijn echtgenoot hem ook aan het werk zou zien. Mijn zus heeft vervolgens de stap naar Facebook gezet." Een beslissing die ze zich dus niet zou beklagen...