"Veel plezier met de pythons!": man geeft jongen zak met slangen en rent weg kg

27 augustus 2018

18u08

Bron: ANP, Facebook 0 Bizar Een man heeft in een winkelcentrum in Berlijn een jongen een jutezak in de hand gedrukt waarin twee wurgslangen bleken te zitten. Daarna maakte hij zich uit de voeten. De politie bracht het niet-alledaagse verhaal maandag via Facebook naar buiten.

Voordat de onbekende wegrende in het complex in de Duitse buitenwijk Lichterfelde zou hij nog iets hebben geroepen. Dat klonk als: "Veel plezier met de pythons". De jongen, die anoniem blijft, trok naar het politiekantoor waar de inhoud van de zak ontdekt werd.



Het is nog onduidelijk wie de man is of waarom hij de slangen bijhad. De dieren zijn overgedragen aan experts.