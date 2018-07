"U hoeft het graf niet te bezoeken, want dat is toch niet gemeend": Hans laat na zijn dood fijntjes weten wat hij van zijn 'dierbaren' vindt SVM

31 juli 2018

19u19

Bron: De Telegraaf 5 Bizar Opvallende rouwadvertentie deze ochtend in 'De Telegraaf': Hans Funcke mag dan zijn laatste adem uitgeblazen hebben, toch laat hij nog eens fijntjes weten hoe hij over zijn familie en zogenaamde vrienden denkt.

De man werd geboren in 1952 en stierf in het kustdorp Egmond aan Zee. Tot daar de 'normale info'... De rest van het overlijdensbericht klinkt als een striemende aanklacht.

"Als ik iets goeds doe, herinnert niemand zich dat. Als ik iets fouts doe, vergeet niemand het", staat er in het Engels te lezen. In de laatste zinnen gaat hij zelfs nog een stap verder. "PS: u hoeft het graf niet te bezoeken, want dat is toch niet gemeend! Anders was u wel eerder bij mij gekomen." Wat er precies foutgelopen is in zijn leven is niet bekend.

Hans Funcke is heen gegaan maar hij laat iedereen nog wel even weten wat hij van ze denkt. Lees vooral de 'PS:'#overlijden #overlijdensbericht #krant #Telegraaf #graf #niet #gemeend pic.twitter.com/OeSu20Au6T Tukker(@ Tukkerr) link

Vorige maand deed een gelijkaardig verhaal de ronde, al was het toen de familie die met de overledene afrekende. "De wereld zal een betere plaats zijn zonder haar", klonk het in het overlijdensbericht van Kathleen Dehmlow uit de Amerikaanse staat Minnesota.

"Ze trouwde met Dennis Dehmlow in 1957 en kreeg twee kinderen, Gina en Jay. In 1962 werd ze zwanger van de broer van haar echtgenoot en verhuisde ze naar Californië. Haar kinderen liet ze in de steek. Gina en Jay moesten bijgevolg opgevoed worden door haar ouders."