"Tyrone krijgt geen cent, voor mij is hij dood": neef en tante winnen samen 780.000 euro, maar daar denkt zij duidelijk anders over Sven Van Malderen

18 juli 2018

20u24

Bron: Telegraph/CBC 0 Bizar Barbara Reddick en haar neef Tyrone MacInnis hebben samen 1,2 miljoen Canadese dollar (780.000 euro) gewonnen. Eén probleem echter: zij beweert dat hij daar totaal geen recht op heeft, met een enorme familievete tot gevolg. "Tyrone krijgt geen cent, voor mij is hij dood", klinkt het nu zelfs.

Chase the Ace is een loterijspel dat in Canada hoge toppen scheert. De opbrengst gaat normaal gezien naar goede doelen, maar deze keer is van barmhartigheid weinig sprake.

Hoe is het in hemelsnaam zo fout kunnen lopen? Barbara doet haar versie van de feiten haarfijn uit de doeken. "Ik heb hem via internet honderd dollar opgestuurd, met dat bedrag mocht hij een ticket voor mij kopen. Ik zei hem ook dat hij er beide namen op mocht zetten. Dat is iets wat ik altijd doe, puur bedoeld om geluk te brengen. De winst delen? Daar hebben we nooit iets over afgesproken."

"Ik sleep hem voor de rechtbank"

Groot was haar verbazing dan ook toen ze Tyrone zag opdagen voor het officiële persmoment waarop ze de cheque in ontvangst zou nemen. "Ik nam hem mee naar mijn auto en vroeg om de waarheid te vertellen. Maar hij bleef beweren dat hij recht had op de helft."

En dus gingen ze samen op de foto: Tyrone met een kamerbrede glimlach, Barbara met een gezicht als een donderwolk. "Ik sleep hem voor de rechtbank", foeterde de vrouw uit Margaree Forks nadien. "Hij blijft liegen, het was mijn ticket."

"De zoon die ik nooit gehad heb"

24 uur later was haar woede nog steeds niet bekoeld. "Ik had hem sowieso 200.000 dollar (130.000 euro) gegeven. En een groot deel van de rest van het geld zou hij uiteindelijk ook wel gekregen hebben. Tyrone was voor mij altijd de zoon die ik nooit gehad heb. Vraag maar aan iedereen die het kan weten, we konden heel goed met elkaar opschieten."

"Maar nu is hij dood voor mij, hij krijgt geen cent. Dit is een principekwestie geworden, hij heeft mijn hart gebroken. Wedden dat mijn broer (de vader van Tyrone; nvdr) met dat geld een nieuwe vrachtwagen wil kopen? Ik spreek nooit meer met hem, dat zweer ik. Mensen worden zot als er geld mee gemoeid is."

Twee cheques: "Standaardprocedure"

Volgens een woordvoerder van de loterij werden er inderdaad twee cheques van 600.000 Canadese dollar uitgeschreven. "Dat is standaardprocedure als er twee namen op het papiertje staan. Jammer dat een positief verhaal zo moet eindigen."

Een professor die aan de universiteit rechten doceert, denkt zelfs al aan de volgende stap. "Omdat het twistbedrag hoger ligt dan 25.000 dollar zal de zaak in het hooggerechtshof beslecht moeten worden", aldus Rob Currie. "Mensen mogen zich daar zelf verdedigen, maar in de praktijk worden bijna altijd advocaten ingehuurd. En dan spreken we al snel van bedragen die in de tienduizenden dollars lopen."

"Zuur gezicht"

Op de Facebookpagina van de loterij wordt druk gepalaverd over wie nu recht in zijn/haar schoenen staat. De meesten vinden Barbara simpelweg te hebzuchtig. En die triestige pose met de cheque valt ook niet meteen in de smaak. "Serieus? Je wint 1,2 miljoen en dan trek je zo'n zuur gezicht? Welk bedrag moet zij dan krijgen om gelukkig te zijn?", klonk het onder meer.

Al zijn er ook mensen die vinden dat ze een punt heeft. "Ja, ze heeft zijn naam op het ticket laten zetten. Maar er zal wel degelijk niets afgesproken geweest zijn in geval van winst. Jammer genoeg voor haar zal ze die zaak nu verliezen." Sommigen weigeren dan weer partij te kiezen. "Enkel zij en haar neef kennen de echte waarheid." Die laatste weigerde trouwens alle commentaar.