"Twee meisjes voor elke gast": bedrijf belooft seks en drugs à volonté op verlaten eiland in Colombia Sven Van Malderen

15u00

Bron: El Universal/El Nuevo Herald 4



Bizar Vier dagen lang seks à volonté op een verlaten eiland in Colombia: dat opmerkelijke pakket biedt het bedrijf Good Girls Company aan voor een rond bedrag van 5.000 dollar (4.270 euro). Condooms, alcohol en eten zijn in de prijs inbegrepen. Er zal bovendien een 'drugsvriendelijk' klimaat heersen, klinkt het in de zwoele aankondigingsvideo.

Het stevige feestje zal doorgaan van 24 tot 27 november in de buurt van havenstad Cartagena. Dertig gasten zullen zestig dames ter beschikking hebben, twee voor elk dus.

"Maar uitwisselen mag uiteraard op Sex Island", maakt deze site meteen duidelijk. "De meisjes zijn er om het jou naar je zin te maken en als een koning te doen voelen. Als je speciale wensen of fantasieën hebt, laat het hen weten. Er is geen gevaar: ze zijn getest op seksuele aandoeningen en we kijken er streng op toe dat er altijd condooms gebruikt worden. Die zullen uiteraard voldoende in voorraad zijn. We hebben ook een luxejacht, jetski's en een volleybalveld ter beschikking."

Daarnaast wachten er nog enkele pikante verrassingen, denk maar aan live seksshows. Het motto? Hoe meer deelnemers, hoe beter. Op dag twee staat 'Dertig minuten in het paradijs' op het programma, lees: elke klant krijgt gedurende een half uur 16 (!) meisjes ter beschikking.

Ferme uitspattingen verzekerd dus, lijkt het. Maar of ze er effectief zullen komen, is nog maar de vraag. Sergio Londoño Zurek, de burgemeester van Cartagena, stelt immers alles in het werk om de 'exclusieve trip' te verbieden. "Dit is een obsceen filmpje waarin de goede naam van onze stad besmeurd wordt. Het is onaanvaardbaar dat ze ons willen afschilderen als een seksparadijs. Dit soort toerisme willen we niet." De wetgeving heeft hij alvast aan zijn kant: prostitutie is niet verboden in Colombia, maar pooierschap wel.

Inaceptable que nos quieran vender como un destino sexual. Ese no es el turismo que representamos. #PorCartagena no lo permitiremos. Sergio Londoño Zurek(@ sergiolonzu) link