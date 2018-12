‘Trend' in Vietnamese schoonheidssalons: klanten laten zich in brand steken mvdb

07 december 2018

09u02 0 Bizar Vietnamese artsen waarschuwen voor een nieuwe trend die schoonheidssalons in hoofdstad Ho Chi Minh City aanbieden. Klanten krijgen met alcohol doordrenkte handdoeken over zich die vervolgens in brand worden gestoken. Zo wordt de huid jong en gaaf gehouden, beweren schoonheidssalons. Pure kwakzalverij, zeggen de artsen.

De praktijk is vooralsnog niet verboden. Door het succes bieden meer en meer schoonheidscentra in de miljoenenstad (7,5 miljoen inwoners) de ‘therapie’ aan, ook al beschikken ze noch over geschikt personeel noch over geschikt materieel.



Op onderstaand filmpje op YouTube is te zien hoe de klant al liggend een handdoek over zich krijgt. De handdoek is in alcohol gedrenkt en wordt vervolgens in brand gestoken. De vlam wordt dertig seconden later gedoofd door een droge handdoek. Het hoeft niet gezegd dat de praktijk geregeld misloopt en leidt tot brandwonden of zelfs tot verstikking. Naast de huid jong houden is de vuurtherapie - althans volgens de kwakzalvers - de oplossing voor nagenoeg alle kwalen: hoofdpijn, slapeloosheid, spierpijn en problemen met de spijsvertering.