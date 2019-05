“Tinder is gevaarlijker”: Katie liet dakloze drugsverslaafde bij haar douchen en werd verliefd jv

Elke dag ging Katie Nicol (38) naast Jonathan Haynes (31) zitten, op zijn vaste plekje met zicht op zee. De twee werden verliefd op elkaar. Lerares Katie heeft intussen het leven van de dakloze en ex-heroïneverslaafde tuinier Jon helemaal omgegooid.

Katie Nicol en Jon Haynes zijn een koppel. De twee leerden elkaar vorig jaar in juni op een niet-alledaagse - en toch weer wél, letterlijk - manier kennen. Als dakloze had Jon zijn vaste stek naast een ijskraampje aan Cleethorpes Beach in Lincolnshire. Hij sliep er in een tentje in de buurt van het strand, werd meermaals tegen het hoofd gestampt en bespuwd. Elke dag kwam Katie langs en ging naast hem zitten. Het zou het leven van Jon in enkele maanden tijd compleet veranderen.

Jon Haynes was verslaafd aan heroïne en aan Spice, een hallucinogeen. Hij zat twee jaar in de cel, nadat hij zijn partner op overspel had betrapt en haar minnaar zwaar had aangepakt. “Haar advocaat was beter dan de mijne”, stond er te lezen op een van de bordjes waarmee Jon geld bedelde van passanten.

Jon was al anderhalf jaar dakloos toen hij Katie, een gescheiden moeder van twee kinderen, voor het eerst ontmoette. Ze vroeg hem naar zijn levensverhaal. Het klikte en ze is blijven luisteren.

Jon wou zijn leven weer in handen nemen. Katie was bereid hem daarbij te helpen. Ze schreven elkaar briefjes. In het eerste vroeg Katie Jon naar zijn lievelingseten, maar al snel werden het liefdesbrieven. Jon deed het zelfs in dichtvorm.

Nooit meer hotdogs en frieten

Na twee maanden mocht Jon bij Katie thuis douchen, werd zijn haar geknipt en kreeg hij gebraden kip als eten. “Hij haat hotdogs, want die kreeg hij vaak toegestopt, en wil nooit meer frieten eten”, zegt Katie. “Ik was niet ongerust toen hij voor het eerst bij mij thuis kwam”, voegt ze eraan toe. “Ik had meteen het gevoel dat ik hem kon vertrouwen.”

De reacties uit haar omgeving waren overwegend positief. Slechts een vriendin had het er erg moeilijk mee. “Mensen spreken ook af via Tinder. Dat is veel gevaarlijker, vind ik, dan vier maanden met iemand zitten praten.” De relatie zit goed. “We doen niets anders dan lachen”, zegt Katie.

Dankzij Katie heeft Jon inmiddels ook zijn vader voor het eerst weer teruggezien na 25 jaar. Ze twee leerden elkaar eindelijk beter kennen en Jon woonde zelfs een paar maanden bij zijn vader in.

Jon heeft weer werk en zijn eigen dak boven het hoofd. Hij is Katie enorm dankbaar voor alles. “Hier droomde ik van toen ik op het strand sliep, dat ik daar niet voor altijd zou blijven”, besluit hij.