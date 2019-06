‘The Birds’ in het echt: koppel kan dagenlang huis niet uit door agressieve zeemeeuwen mvdb

25 juni 2019

12u15

Bron: The Mirror 0 Bizar Een ouder koppel heeft naar eigen zeggen zes dag lang hun eigen woning in het Engelse kustplaatsje Knott End-on-Sea niet kunnen verlaten wegens een paar agressieve zeemeeuwen. De vogels beschermden met man en macht hun nest en vielen de zeventigers aan telkens ze de woning probeerden te verlaten. Het leek wel een scène uit ‘The Birds’, de horrorklassieker van Alfred Hitchcock uit 1963, schrijven Britse media.

De zilvermeeuwen, een beschermde vogelsoort, bouwden hun nest op het dak van de woonst van Roy (77) en Brenda (71) Pickard. Geen probleem, totdat de twee kuikens na enkele weken uitschoven en terechtkwamen op het afdak aan de voordeur van het pand. Voor Roy en Brenda de start van alle ellende. Telkens de zeventigers hun woonst via de voordeur wilden verlaten, kregen ze te maken met de twee volwassen zeemeeuwen die in de bewoners een acute bedreiging zagen. Roy liep zelfs een serieuze hoofdwonde op. Een van de vogels pikte op de achterkant van zijn schedel in. “Mijn vrouw is moeilijk mobiel, dus moest ik in gewonde toestand zelf naar het ziekenhuis rijden. Het is echt angstaanjagend”, verklaarde hij aan The Mirror.

De garage is onderdeel van de woning waardoor de gewonde man niet naar buiten moest om te vertrekken met zijn wagen. De garagepoort bleef wel open. Uit angst voor een nieuwe aanval liet Roy het na om die af te sluiten. En dat blijft vooralsnog zo, wat de situatie erg lastig maakt. De zeventigers contacteerden zelf de BBC Radio van het noordwestelijke graafschap Lancashire om de problemen aan te kaarten. Een journalist bracht een tuintentje mee die als noodoplossing voor de garage is geplaatst.

Roy is niet te spreken over de houding van vogelbescherming RSPB (Royal Society for the Protection of Birds). De zilvermeeuw is in de nestfase beschermd, waarop het illegaal zou zijn om het nest te verwijderen. “De vogels zijn belangrijker dan de mensen, zo zien zij het echt. Da’s belachelijk.” Een woordvoerder van het district Wyre waartoe Knott End-on-Sea behoort, verklaarde aan The Mirror dat de gemeentelijke diensten in contact staan met het koppel. “We hebben begrip voor de situatie en we erkennen dat de zilvermeeuwen in het broedseizoen erg lastig kunnen zijn. We hebben hen enkele tips gegeven hoe ze het best kunnen omgaan met de vogels.” Roy en Brenda zullen dus nog enige tijd geduld moeten uitoefenen.