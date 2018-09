“Streel eens over mijn tepels”: Binnenkort ook Nederlandstalige seksrobot op de markt Arne Adriaenssens

17 september 2018

15u29

Bron: NOS 0

Binnenkort kan je een seksrobot in huis halen om er gezellig in het Nederlands tegen te keuvelen. Het Nederlandse bedrijf Mytenga werkt aan de software die de sexy machine Robin met een Vlaamse tongval laat babbelen.

Seksrobots! Waar het enkele jaren geleden nog pure science-fiction was, kan je er vandaag voor enkele duizenden euro’s één op de kop tikken. Ze praten, bewegen en reageren op je avances. Al moet je er wel Engels voor spreken. Want Nederlandstalige seksrobots bestaan voorlopig nog niet.

Als het aan het Nederlandse bedrijf Mytenga ligt, zal dat echter niet meer lang duren. Oprichter Niels van der Voort werkt momenteel aan software om ook een Nederlandstalige robot op de markt te brengen. Die zal Robin heten, vernoemd naar het mechanische vriendje van Bassie en Adriaan.

Trauma of beperking

Mytenga koopt Chinese seksrobots aan om ze vervolgens Nederlands te laten spreken. Er is volgens hen een grote markt aan mensen die wel interesse hebben in zo’n ingenieus speeltje, maar het Engels niet genoeg machtig zijn om er ten volle van te genieten.

Sociaal contact hebben met de robot maakt voor vele klanten een wereld van verschil. Velen onder hen hebben, zoals bijvoorbeeld mensen met een trauma of een beperking, in het echte leven problemen om contact te leggen met anderen. In gesprek kunnen gaan met Robin, al dan niet seksueel, zou hen kunnen helpen openbloeien.

Vlaams accent

Op diepgaande filosofische gesprekken moet je voorlopig nog niet rekenen. Zinnetjes als “Hoe was je dag?” of “Ik vind het fijn dat je bij me bent” zullen wel tot de mogelijkheden behoren. Daarnaast zal ze ook meer aangebrande opmerkingen als “streel eens over mijn tepels” of “Wil je wat glijmiddel op mijn schaamlippen doen?” kunnen zeggen.

Toch is ook dat een monnikswerkje voor de programmeur van Robin. Elk woordje en elke vraag moet hij apart programmeren tot de robot begrijpt wat ze zegt. Daarnaast moet ze ook verschillende karakters hebben. Naast een hitsige modus zou bijvoorbeeld ook een meer familievriendelijke modus van pas kunnen komen. Zo kunnen de eigenaars ook gewoon rustig met hun sekspop in de zetel zitten zonder dat ze constant ongepaste opmerkingen maakt.

Hoewel het bedrijf net over de Nederlandse grens in Breda is gevestigd, spreekt Robin met een Vlaams accent. Van Der Voort probeerde haar eerst met een Nederlandse tongval te laten praten, maar dat klonk niet zacht en erotisch genoeg.

Onder haar zachte, levensechte huid zit Robin natuurlijk vol geavanceerde elektronica. In haar borsten, lies en schaambeen zitten sensoren die voelen dat je haar aanraakt. Als je dat doet, krijg je een welgemeende kreun als bedankje. Voorlopig doet ze dat wel alleen nog maar in het Engels, want kreunen in onze taal: dat is de volgende stap.

Kijken mag, aanraken niet

Als je zelf een Robin wil bestellen, zijn de mogelijkheden haast eindeloos. Zo kan je kiezen tussen tientallen verschillende hoofden, zijn er twaalf mogelijke oogkleuren en kan iedereen voor het postuur kiezen dat hij zelf het aantrekkelijkst vindt. Diegenen met heel bijzondere voorkeuren kunnen de pop zelfs elfenoortjes aanmeten.

Wie Robin eens in levende lijven wil ontmoeten, kan nog tot 2 december afzakken naar de expo Robot Love in Eindhoven. Deze beurs draait volledig over de intieme band tussen mens en machine. Wie ouder is dan 16 jaar kan er ook de zogenaamde ‘sekssteeg’ van de tentoonstelling bezoeken waar onder andere Robin haar kunnen toont. Om teleurstelling alvast te vermijden: kijken mag, aanraken niet.