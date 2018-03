"Stem op mij en win mijn miljoenenvilla" mvdb

De Nederlanders trekken komende woensdag naar de stembus voor nieuwe gemeenteraden. In de stad Eindhoven komt de excentrieke ondernemer Johan Vlemmix met een opmerkelijke campagnestunt op de proppen. Hij gaat zijn miljoenenvilla verloten onder Eindhovenaren die gestemd hebben als zijn Partij van de Toekomst volgende week minimaal tien van de 45 raadszetels haalt.

Alleen: zijn PvdT doet maar met één kandidaat, hijzelf, mee. Als zijn partij meer zetels zou krijgen, worden deze onder de grootste partijen in de raad verdeeld. "Het gaat mij er niet eens om dat mensen op mij stemmen, áls ze maar gaan stemmen", claimt Vlemmix. Nederland kent geen stemplicht zoals bij ons. Hij denkt oprecht dat zijn plan om in de raad te belanden een kans van slagen heeft. "We hebben bij vorige verkiezingen elke keer bijna de kiesdrempel gehaald. Er is zelfs een keer een landelijke peiling geweest waarin we zes zetels kregen."

"Versailles van Eindhoven"

De villa is 345 vierkante meter groot en telt negen kamers. Het pand, dat Vlemmix zelf 'het Versailles van Eindhoven' heeft gedoopt, staat op een stuk land van 3600 vierkante meter.

Niet alleen stemmers op de Partij van de Toekomst maken kans op de villa, beklemtoont hij. "Het belangrijkste vind ik dát mensen gaan stemmen", stelt de ondernemer die al verschillende carnavalskrakers opnam. "Dat is ook de strekking van mijn verkiezingslied, Laat je stem niet verloren gaan." Als de PvdT met tien zetels in de raad komt, kunnen Eindhovenaren die hebben gestemd zich melden bij Vlemmix voor de verloting. "Ik ga niet controleren of mensen echt naar de stembus zijn geweest. Ik ga ervan uit dat mensen over zoiets niet liegen."

'Necropolis'

De Partij voor de Toekomst wil onder meer meer evenementen naar Eindhoven halen om zo meer omzet te genereren voor de lokale ondernemers. Vlemmix zou zelf wethouder (schepen, red.) van feest willen worden. Daarnaast pleit de PvdT voor een 'necropolis', een begraafplaats in een van de vele lege flats in de stad.