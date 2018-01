'State of the Uniom': spellingsfout ontsiert presidentiële uitnodiging mvdb

29 januari 2018

23u38

Bron: NY Daily News 0 U-N-I-O-M https://t.co/FigVFimA1e — New York Daily News(@ NYDailyNews) link Bizar Senatoren en leden van het Huis van Afgevaardigden maken zich op voor de State of the Union, de jaarlijkse toespraak waarin de Amerikaanse president de krijtlijnen van zijn beleid uit de doeken doet.

President Donald Trump spreekt op dinsdagavond 21 uur (Amerikaanse tijd) de parlementsleden toe. In de officiële uitnodiging is jammer genoeg een vervelende zetduivel geslopen.

Er staat niet State of the Union, maar 'State of the Uniom', schrijft de New York Daily News. De regering-Trump lijkt wel een zwak te hebben voor spellingsfouten. In een officieel document dat het Witte Huis begin vorig jaar verspreidde, stond vermeld dat de president een bezoek zou brengen aan Israël om de kansen op een vredesakkoord te bespoedigen. 'Lasting peace' moest er staan, er stond echter 'Lasting peach' (perzik).

The Donald nodigde net na zijn aantreden Brits premier Theresa May naar het Oval Office uit. In de officiële persbriefing werd haar voornaam telkens zonder 'h' gespeld. Teresa May bestaat ook, ze is alleen geen Britse regeringsleider, maar actrice in erotische films.