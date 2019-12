“Sorry voor het ongemak”: dieven brengen gestolen auto terug IB

26 december 2019

04u30

Een tweetal dieven die eerder deze maand een auto stalen van het vliegveld van Nelson op het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland, hebben het voertuig mét alle persoonlijke bezittingen die in het voertuig lagen aan de eigenaar terugbezorgd. Onder de ruitenwisser stak een briefje. "Sorry voor het ongemak", stond er te lezen.

De 47-jarige Matthew Hadfield parkeerde zijn auto, een oude Corolla uit 1988, eerder deze maand net buiten de bewaakte parkeerplaats van het vliegveld van Nelson om daar het vliegtuig naar Auckland te pakken voor de begrafenis van zijn vader. In het voertuig lagen kleding, zijn gitaar en dertig jaar aan bladmuziek. Bij terugkomst op 13 december vond de man zijn auto niet meer terug.

In eerste instantie ging hij er vanuit dat de wagen door de beveiligingsdienst van de luchthaven weggesleept was, maar dat bleek niet het geval te zijn. De auto bleek gestolen, waarop Hadfield aangifte deed bij de politie. Die liet de man een week later weten dat de auto opnieuw op het vliegveld van Nelson stond. “De wagen is teruggebracht naar de luchthaven en staat nu binnen de beveiligde zone, waar ik hem juist buiten gezet had om niet te hoeven betalen”, zegt Hadfield, die nu acht dollar per dag moet ophoesten voor elke dag dat de auto daar blijft staan.

Joyride

Onder de ruitenwisser stak een briefje met de tekst ‘sorry voor het ongemak’. “Degenen die hem meegenomen hebben, hebben er waarschijnlijk een joyride mee gedaan”, zegt Hadfield, die inmiddels al een nieuwe auto gekocht heeft. “Ik snap niet waarom je met zo’n oude bak een joyride wil doen.” Op bewakingsbeelden is te zien hoe twee jonge mannen het voertuig terugbrengen naar de luchthaven.

Volgens de man is niet alleen zijn auto gebruikt, maar ook de oude akoestische gitaar die in het voertuig lag. “Hij is nu op een andere manier gestemd”, zegt de man, die al vanaf zijn twaalfde gitaar speelt en ook al een nieuw instrument gekocht had. Hadfield is in elk geval blij zijn bladmuziek terug te hebben, maar weet niet goed wat hij nu aan moet met twee auto’s en twee gitaren. “Ik kan er maar een tegelijk gebruiken”, zegt hij verongelijkt in de Nieuw-Zeelandse media.

De diefstal was volgens de man meer dan slechts ‘a little inconvenience’. “Het was zeer onhandig, maar het is pas echt vervelend voor me nu”, zegt de man, die voor 450 dollar een nieuwe Toyota uit 1999 op de kop getikt heeft. “Als ik had geweten dat ze hem zouden terugbrengen, had ik niet zo snel al een nieuwe gekocht. Dat zou lastig geweest zijn, maar de situatie nu is helemaal vervelend. Ik ben gegaan van niets naar plots twee auto’s’, twee gitaren en een volledig nieuwe kledingkast (Hadfield had inmiddels ook al alle kleding die in de auto lag vervangen, red.). Dit is niet te verzinnen. Maar wat nu? Als iemand een goedkope Toyota Corolla wil?”Toch kan de man uiteindelijk ook wel de humor van de situatie inzien. Lachend: “Wat probeert het universum me te vertellen?”