“Sommigen zien hier het monster van Loch Ness opduiken, maar daar geloof ik niet in”: vakantiefoto’s Britse toerist gaan viraal Joeri Vlemings

24 juni 2020

11u40

Bron: Daily Record 4 Bizar Steve Challice uit Southampton kwam met opvallende vakantiekiekjes thuis van zijn trip naar Schotland vorig jaar. Vooral zijn foto’s van Loch Ness, het bekende Schotse meer, trokken de aandacht op het internet. U raadt het al: sommigen zien het beruchte monster van Loch Ness opduiken. Zelf gelooft Challice daar niet in. Hij ontkent wel dat hij het beeld heeft gephotoshopt.

De reis van Steve Challice met zijn broer naar Schotland vond vorig jaar in september plaats en duurde twee weken. Maar pas recent, tijdens de lockdown, had hij tijd om de honderden foto’s deftig te bekijken. De broers bezochten onder meer Urquhart Castle, een kasteel uit de 13de eeuw aan de oevers van het wereldberoemde Loch Ness.

Steve Challice nam daar een foto van de oever aan de overkant en merkte een “soort van rimpeling in het water” op. Hij schoot enkele beelden. Hij meende een grote vis te zien in het water, maar die “kwam slechts op één foto tevoorschijn”, aldus Challice. “Een toevalstreffer”, zegt de Brit. “Ik ben nog een tijdje blijven kijken, , maar ik heb het niet meer gezien, zoals je kunt zien op de laatste foto.” Challice schat de grootte van de vis op 2,5 meter. Het dier kwam op zo’n 9 meter afstand van hem maar heel even boven water piepen.

Het volstond uiteraard om de foto met de “grote vis” - zelf dacht hij aan een meerval of een zeehond, maar hij wou de mening van anderen - op Facebook te zwieren om de gedachten van de mensen de vrije loop te laten. “Ik weet dat dit heel wat aandacht heeft getrokken en dat sommigen beweren dat dit het monster van Loch Ness is, maar persoonlijk geloof ik daar niet in”, aldus Steve Challice. Volgens hem is er een logische verklaring voor alle vermeende waarnemingen van het monster van Loch Ness.

Na het verschijnen van de foto’s op Facebook nam Roland Watson, de schrijver die de Loch Ness Mystery-blog beheert, contact op met Challice. Watson is een expert inzake het monster van Loch Ness en heeft zo zijn twijfels bij de authenticiteit van de beelden van Challice. “Als dit een echte foto is van een wezen in Loch Ness, dan komt ze makkelijk in de top drie aller tijden”, aldus Watson. Maar Watson heeft twijfels of dit beeld al dan niet gephotoshopt is. Hij maakte zijn bezwaren over aan Steve Challice. “We zullen wel zien waarheen ons dat zal voeren.”

Een andere expert in digitale fotografie is ook van mening dat er photoshop in het spel is, “vanwege de kleurverzadiging en de onduidelijke aflijning van het vermeende dier”, schrijft de Daily Record.

Steve Challice houdt vol dat zijn beelden authentiek zijn en dat hij ze niet heeft bewerkt. “Ik geloof tot vandaag nog altijd oprecht dat dit gewoon een grote vis is die vanuit de zee in het loch is beland.”