"Sommigen wensten me dood, maar ik ben geen dramaqueen": blogster die vier nachten gratis in hotel wilde logeren reageert nog een laatste keer Sven Van Malderen

26 januari 2018

17u21

Bron: Irish Mirror 49 Bizar "Ik kreeg te horen dat ik beter zou sterven, sommigen wensten zelfs dat mijn kinderen later kanker zouden krijgen." De veelbesproken blogster die gratis in een hotel in Dublin wilde logeren, vertelt in een nieuwe video hoe hard ze het na alle heisa te verduren gekregen heeft. Maar ze wil vooral ook nog enkele misverstanden uit de weg ruimen. "Ik heb deze vaudeville niet zelf uitgelokt en ik ben géén dramaqueen", klinkt het. Goed nieuws trouwens ook voor wie vindt dat het moddergevecht nu lang genoeg aangesleept heeft. "Dit is de laatste keer dat ik erop terugkom, beloofd!"

Even recapituleren: Elle Darby wilde naar aanleiding van valentijn samen met haar partner vier nachten gratis in The White Moose Café verblijven. In ruil zou ze dan een positief verslag over haar verblijf op haar YouTube- en Instagramkanaal inblikken. Wat in haar ogen een faire deal leek, deed bij Paul Stenson echter de stoom uit de oren komen. De man zwierde haar mail (zogezegd) anoniem op de Facebookaccount van zijn zaak, met een stortvloed aan reacties tot gevolg.

"De indruk bestaat dat ik deze zaak met mijn eerste filmpje zelf in gang gezet heb, want wie zou er anders geweten hebben dat die vraag van mij kwam?", vertelt Darby. "Wel, daar klopt niets van. Mijn naam was immers niet helemaal uitgewist. Door het scherm helderder te maken, kon je al mijn gegevens perfect lezen. Ik heb dan ook niet zelf ontdekt wat die hoteleigenaar gedaan had, dat heb ik van anderen moeten horen. Als reactie daarop heb ik dat filmpje gemaakt. Maar wie had kunnen denken dat de hele kwestie zo uit z'n voegen zou barsten? Ik ben echt geen dramaqueen, zoals veel mensen denken."

T-shirts

Dat Stenson nu ook nog eens T-shirts op de markt gooit om de vete commercieel uit te buiten, schiet bij Elle in het verkeerde keelgat."Ik hoop dat nu wel duidelijk is dat hij diegene is die alle schijnwerpers op mij richt. Hij had alle recht om mijn voorstel te weigeren, maar zeg dan gewoon nee of negeer mijn mail. De manier waarop hij reageerde, dáár had ik een probleem mee."

Met als gevolg dat de blogster een hoop bagger over zich heen kreeg. "Ik kreeg te horen dat ik beter zou sterven, sommigen hoopten zelfs dat mijn kinderen later kanker zullen krijgen. Ik zag scheldwoorden de revue passeren waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. Nooit eerder ben ik zo hard aangepakt geweest. Het wordt tijd dat mensen verantwoordelijk gesteld worden voor alles wat ze online zeggen."

"Je denkt dat je tegen een scherm bezig bent, maar er zit altijd een mens van vlees en bloed achter zo'n profiel. Woorden kunnen een heel negatieve impact hebben op het mentale welzijn van iemand. Ik ben zelfs naar de dokter moeten gaan voor paniekaanvallen, vroeger had ik daar nooit last van." Dat de jongedame in het verleden ook al met een depressie af te rekenen kreeg, doet er uiteraard ook geen goed aan.

"Ook veel steun, bedankt daarvoor"

"Anderzijds heb ik ook veel vriendelijke reacties gekregen van mensen die mij wilden verdedigen, hen wil ik stuk voor stuk bedanken", besluit Elle. "Ik wil me ook excuseren bij al mijn volgers die mijn filmpjes missen, zij krijgen normaal een opgewektere versie van mezelf te zien. Ook al diegenen die mij op internet getrold hebben, wens ik het beste. Ik hoop dat jullie geluk vinden, zodat jullie al die vreselijke commentaren op sociale media in de toekomst achterwege kunnen laten."

"Wie zal mijn personeel betalen?"

Bloggergate was dus gestart met de gepeperde reactie van Stenson. "Een gratis verblijf in ruil voor een positief verslag op YouTube? Om zoiets te vragen, heb je ballen nodig", fulmineerde hij. "Helaas scoor je op het vlak van zelfrespect een pak minder. Als ik dat toesta, wie zal dan mijn personeel betalen? Wat met het team dat je kamer proper maakt, de obers die je ontbijt op tafel zetten en de receptionist die je laat inchecken? Of moet ik hen vertellen dat ze in plaats van centen te krijgen zullen mogen figureren in je filmpje? Wie zal er opdraaien voor de kosten van het licht, het water en de verwarming?"

"Gelukkig doen wij het op sociale media ook niet onaardig", ging Stenson verder. "We hebben 186.000 volgers op onze twee Facebookpagina’s, 80.000 op Snapchat, 32.000 op Instagram en een 'armzalige' 12.000 op Twitter. Maar Jezus Christus, ik zou nog in geen miljoen jaar iets gratis durven vragen. Ik blog ook een beetje, in mijn ogen is dat gewoon iets op internet schrijven. Dat maakt me niet beter dan iemand anders en geeft me ook geen vrijgeleide om niet te moeten betalen."

"In de toekomst leg je toch best geld op tafel zoals iedereen. Als de hotelbazen in kwestie denken dat ze er iets aan hebben, kunnen ze je misschien een betere kamer geven. Maar kom niet zelf bedelen, dan zet je jezelf tenminste niet zo voor schut."

Factuur van 5.289.000 euro

Klare taal die razendsnel viraal ging. En daar wilde Stenson ook een 'procentje' voor krijgen, hij had er tenslotte voor gezorgd dat miljoenen mensen Darby leerden kennen. "Je naam werd in 114 artikels vermeld, verspreid over twintig landen. Dat betekent een potentieel bereik van 450 miljoen mensen. Daarom vraag ik als vergoeding 5.289.000 euro. PS: we aanvaarden enkel euro's. Een vermelding in een filmpje geldt niet als betaling", klonk het sarcastisch op de factuur.

"Die cijfers tover ik trouwens niet uit mijn mouw", benadrukte de hoteleigenaar. De professionele netwerksite LinkedIn had inderdaad onderzocht wie van beide partijen nu het meest voordeel ondervond van alle commotie. Darby bleek daar veruit aan het langste eind te trekken.

"Enige job waar ik me gelukkig bij voel"

De blogster was eerder zelf al in de tegenaanval gegaan door een filmpje van maar liefst zeventien minuten online te zetten. "Ik ben razend en voel me droevig en vernederd tegelijkertijd", vertelde ze. "Ik verdien geld als influencer, het is de enige job waar ik me gelukkig bij voel. Ik heb de indruk dat ik anderen hierdoor ook help."

“In de voorbije drie jaar heb ik gratis kledij en eten gekregen van mijn lievelingsmerken. Ook hotels en reisagentschappen deden hun duit in het zakje, zo kwam ik op plekken waar ik anders alleen maar kan van dromen. En geef toe: in een tijdschrift of op tv wordt reclame toch ook niet zomaar gratis weggeschonken?”

Smerig behandeld

"Ik vind de manier waarop ik behandeld werd smerig. Een mail die ik in vertrouwen gestuurd had, wordt zomaar open en bloot tentoongesteld. En nu word ik natuurlijk overspoeld door honderden giftige reacties. 'Wat een profiteur! Wie denkt ze wel dat ze is?' Concreet zijn het vooral dertigplussers die mij -een 22-jarig meisje- proberen kapot te maken. En dat terwijl ik alleen maar het beste van mijn leven probeer te maken. Zij hebben totaal geen idee hoe sociale media tegenwoordig werken."

Assen en tranen

De fans van Darby richtten hun pijlen op Stenson, maar die speelde het spelletje meteen gretig mee. Intussen heeft hij zelfs al twee potten aan het onthaal staan: eentje voor de tranen van bloggers en eentje voor de assen van veganisten (waarmee hij eerder al eens in conflict gelegen had; nvdr).

"Liefste bloggers, ik kan mezelf voor het hoofd slaan omdat ik dit niet eerder bedacht heb", klonk het in een Facebookpost. "Hoe bozer jullie zijn op mij, hoe groter de kans dat een pak meer mensen de naam van ons hotel onder ogen krijgen. Bedankt daarvoor. Het loont echt meer de moeite om jullie kwaad te krijgen dan de veganisten en de mensen met allergie voor gluten samen."

Bloggers niet meer welkom

Stenson weigert intussen zelfs nog bloggers te ontvangen in The White Moose Café. "Die beslissing heb ik genomen na de stortvloed aan negatieve reacties vanuit die gemeenschap. Bloggers denken dat ze alles zomaar kunnen krijgen, de haat spat ervan af. En dat allemaal omdat die ene persoon weigerde te betalen voor een hotelkamer."

"Ze zegt nu dat ik haar voor de leeuwen gegooid heb, maar ik heb haar naam nooit vernoemd. De commotie heeft ze zelf veroorzaakt door een video over de hele kwestie te maken. Altijd het slachtoffer spelen, een gekend fenomeen in het blogwereldje."

Intussen heeft Stenson het overigens ook aan de stok gekregen met de uitgever van de Michelingids. Voor de grap had hij zijn zaak op de site immers aangeprezen als "het enige vijfsterrenrestaurant op planeet Aarde". Na een klachtenbrief heeft hij daar nu de planeet Mars van gemaakt.