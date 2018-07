"Sommige namen vergeet ik wel eens": Pavel heeft 13 kinderen, 127 kleinkinderen, 203 achterkleinkinderen én 3 achterachterkleinkinderen Sven Van Malderen

Bron: Daily Mail 11 Bizar Aan ambiance geen gebrek ten huize Semenyuk: met 346 (!) nakomelingen valt er voor sympathieke grijsaard Pavel altijd wel iets te beleven.

De 87-jarige Oekraïner uit Dobroslav heeft altijd van een grote familie gedroomd. Hij kon zijn geluk dan ook niet op toen zijn vrouw hem dertien kinderen schonk. Maar ook zij hebben niet bepaald stilgezeten. Gevolg: Pavel heeft nu 127 kleinkinderen, 203 achterkleinkinderen én drie achterachterkleinkinderen. De jongste telg is nog maar twee weken oud.

Alleen... Al die namen zorgen soms wel eens voor de nodige verwarring. "De ouderen ken ik natuurlijk, maar de namen van de jongsten durf ik soms wel eens vergeten", aldus de bejaarde bouwvakker.

De kleurrijke bende houdt vast aan een mooie traditie: wie zelf een gezin wil stichten, hoeft maar een seintje te geven. In een wip wordt dan een nieuw huis in elkaar gebokst in de wijk. Aan helpende handen sowieso geen gebrek, vermits de meesten onder hen actief zijn in de bouwsector.

Op dit moment volgen dertig kinderen van de familie les in het lokale schooltje. Elke verjaardag wordt stevig gevierd, om dan nog te zwijgen van de trouwfeesten. "De vrouwen helpen elkaar dan om een ferme maaltijd voor iedereen te bereiden", aldus dochter Vira (66).

Enkele dagen geleden werden de Semenyuks erkend als de grootste familie van Oekraïne, maar hun ambitie reikt verder. Wat dacht u bijvoorbeeld van het Guinness Book of Records? "Het wereldrecord staat voorlopig op naam van Indiërs. Zij tellen 'slechts' 192 telgen in de gelederen, de Semenyuks zouden dat dus wel eens kunnen verpulveren", aldus een werkneemster van het nationale bevolkingsregister.